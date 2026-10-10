Google po letech opouští ChromeOS a sází na Android. Nejlevnější Googlebook přijde v Evropě na téměř 27 tisíc korun

Google novou platformu poprvé ukázal v květnu 2026 jako koncept a v září z ní byly konkrétní notebooky, které šlo předobjednat. Stávající Chromebooky přitom dál fungují. Pravidelné aktualizace a bezpečnostní záplaty mají zařízení s ChromeOS dostávat až do poloviny roku 2034 a novější způsobilé kusy budou moct přejít na nový Googlebook OS. Spotřebitelská prémiová řada už ale nese jiné jméno, běží na jiném systému a míří výš.
Co Googlebook OS spustí, od Photoshopu po linuxové prostředí
Googlebook OS bere technologický základ z Androidu a desktopové základy z ChromeOS. Z Androidu tak přebírá nativní podporu aplikací, obchod Google Play a těsné napojení na telefon. Z ChromeOS si nechává plnohodnotný webový prohlížeč, ovládání myší a klávesnicí, správu souborů a izolované linuxové prostředí pro vývojáře.
V praxi uživatel vedle Gmailu a Google Docs spustí i Adobe Photoshop, Lightroom nebo CapCut. Notebooky mají lokální úložiště, takže se od prvních Chromebooků liší tím, že nejsou závislé čistě na cloudu. U některých streamovacích služeb Google slibuje i sledování offline.
Nejslabší místo nabídky se týká softwaru, na který jsou lidé zvyklí z jiných počítačů. Kompatibilitu s klasickými desktopovými programy psanými přímo pro Windows nebo macOS Google mezi hlavní vlastnosti systému nezařadil.
Deset let aktualizací slibuje Google pro notebooky od pěti výrobců
V první vlně vyrábějí Googlebooky Acer, Asus, Dell, HP a Lenovo. Uvnitř je vždy Intel Core Ultra nebo Qualcomm Snapdragon X Elite s neuronovou jednotkou NPU o výkonu přes 45 TOPS, která zvládá úlohy umělé inteligence přímo v počítači. O zabezpečení se stará čip Google Titan a architektura převzatá z ChromeOS, včetně hypervisoru pKVM, ve kterém běží izolované linuxové prostředí.
Základní konfigurace začínají na 16 GB operační paměti a 512 GB úložiště, takže ani nejlevnější kus nepatří mezi laciné stroje. Pravidelné aktualizace a nové funkce má Googlebook OS dostávat až deset let. Firma s dlouhým seznamem zrušených služeb tu dává dohromady pět hardwarových partnerů a desetiletý slib podpory, což ukazuje na dlouhodobý plán.
Nejlevnější model v USA je Acer Googlebook za 899 dolarů. Za tu cenu nabízí Intel Core Ultra 5, 16 GB paměti, 512 GB úložiště a konvertibilní konstrukci, tedy notebook, který jde překlopit.
Evropské ceny se liší podle země. Německý blog Googlu uvádí start „od 1 199 €“, což při kurzu ECB z 2. října 2026 dělá zhruba 29 340 Kč. Francouzský katalog nabízí HP Googlebook 14 už od 1 099 €, tedy přibližně 26 900 Kč. To je nejnižší oficiální evropská cena, kterou lze zatím dohledat, a z ní vychází hranice téměř 27 tisíc korun.
Čtyři funkce, kterými se notebook mění v pokračování telefonu
Apple dlouho nabízí propojení iPhonu s Macem, jaké Google ve světě Androidu zatím v podobné míře neměl. Googlebook je navržený pro spolupráci s telefonem s Androidem od první chvíle. Už při prvním zapnutí si z mobilu přenese nastavení, hesla, uložené sítě Wi-Fi i zprávy.
Funkce Continue On otevře na notebooku úkol nebo podporovaný obsah, který má uživatel rozpracovaný v telefonu. Soubory z mobilu se objeví přímo ve správci souborů notebooku. Cast My Apps pak zobrazí mobilní aplikaci v okně na počítači a dovolí ji odtud i ovládat.
Šíří ekosystému se Google Applu zatím nevyrovná, směr je ale jasný. Pro člověka, který má telefon s Androidem a žije ve službách Googlu, jsou tyhle čtyři funkce silnějším důvodem ke koupi než parametry procesoru.
Firmy si na správu Googlebooků počkají do druhé poloviny roku 2027
Současní majitelé Chromebooků nic neztrácejí. Jejich zařízení dostávají aktualizace po celou podporovanou životnost, podnikové a školní licence zůstávají v platnosti a Google s Chromebooky ve školách a firmách dál počítá. Mnoho novějších komerčních Chromebooků má být později způsobilých k přechodu na Googlebook OS.
Kdo by chtěl Googlebooky nasadit ve firmě, narazí na chybějící centralizovanou správu, která při uvedení na trh k dispozici není. První fáze rozsáhlejších nástrojů pro správu má přijít až ve druhé polovině roku 2027. Do té doby jsou Googlebooky určené hlavně běžným spotřebitelům.
V Evropě se prodej rozjíždí 5. října 2026 v Británii, Irsku, Francii a Německu a ve stejný den začíná i v Austrálii. Česko v první vlně chybí. Česká stránka nápovědy Google Store vede Acer Googlebook pouze pro USA, z veřejných informací nelze potvrdit plnohodnotnou českou lokalizaci systému a datum prodeje v Česku Google zatím neoznámil.