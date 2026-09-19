Topuria hlásí návrat. Příště chce nechat zkontrolovat Gaethjeho rukavicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Topuria hlásí návrat. Příště chce nechat zkontrolovat Gaethjeho rukavice
Tereza Bledá prošla domácí scénou jako mimořádný talent a do UFC vstoupila bez profesionální porážky. Tři...
Oktagon vyrostl na Německu a v roce 2026 vstoupil i do Polska. KSW dál staví hlavně na domácím trhu, ale...
Brian Ortega označil UFC za marketingový stroj a tvrdí, že část světové špičky působí mimo největší...
Patrik Kincl se po dvou výhrách vrátil na druhé místo střední váhy OKTAGONu. Pokud chce znovu bojovat o...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →