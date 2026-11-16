Šampion Clashe Benda oslavil 35. narozeniny a promluvil o konci kariéry. Prozradil, kdy plánuje odejít do důchodu

Nejdřív vtip. Muž, který v říjnu nastoupil sám proti pěti soupeřům, si k narozeninám napsal, že dosáhl důchodového věku. Server Fights.cz, který jeho slova přetiskl, ale hned vedle té hlášky uvádí i konkrétní číslo. Karlos Benda, český bojovník, u něhož zdroje uvádějí 34 nebo 35 let, bývalý kulturista a ve veřejném přehledu Clash Rankings vedený jako šampion do 120 kg, si na kariéru v kleci dal strop. Redakce MMAmag si k tomu otevřela veřejné profily, výsledkové karty i výpis prodeje vstupenek na únorový turnaj.
Vize o důchodu ve 45. Co Benda napsal k narozeninám
Fights.cz publikoval 13. listopadu 2026 text, podle kterého Benda den předtím slavil narozeniny, a cituje slova, která podle něj napsal na Instagramu: „Což už je takový důchodový věk.“ Vzápětí podle téhož článku dodal: „Moje vize je, že bych chtěl do důchodu ve 45, maximálně v 50 letech.“ A připojil pracovní plán: „Během těch deseti let si budu muset máknout.“ Proto jde o výroky, které Bendovi připisuje server, ne o oznámený konec kariéry.
Kolik mu je, se ale zdroje neshodnou. Fights.cz píše o 35 letech, profil v databázi Clash Rankings i text na Fight-live.cz uvádějí 34 let a ročník 1992. Jeden rok přitom posouvá celý horizont.
|Podklad
|Věk, který uvádí
|Rok 45. a 50. narozenin
|Fights.cz, 13. 11. 2026
|35
|2036 a 2041
|Clash Rankings, profil
|34 (ročník 1992)
|2037 a 2042
|Fight-live.cz, 20. 10. 2026
|34
|2037 a 2042
Jenže muž, který mluví o důchodu, má být v únoru zpátky v kleci, a tvrdí, že za rekordní peníze.
Muž, kterého Clash posílá do těch nejdivočejších zápasů
Clash MMA je česká organizace, která staví karty na bizarních a influencerských zápasech. Benda v ní podle Clash Rankings drží pás do 120 kg a je druhý v žebříčku nejlepších bojovníků bez ohledu na váhu; jde o neoficiální databázi, ne o web organizace.
Ve veřejné výsledkové kartě turnaje CLASH 17 z 24. října 2026 v Ústí nad Labem redakce MMAmag dohledala, že Benda nastoupil v otevřené váze proti pětici soupeřů z týmu Jovan a zápas vyhrál technickým knockoutem ve 3. kole. Ve veřejných kartách turnajů CLASH 14 a CLASH 16 je uvedený v hlavním zápase, na kartě CLASH 15 nefiguruje vůbec. Tolik k muži, který si plánuje penzi.
Rekordní peníze a jednoduchý soupeř. Na kartě po něm ani stopa
Server Top-Fight.cz 4. listopadu 2026 uvedl Bendovu větu po říjnovém turnaji: „V únoru budu mít další zlatý pohár, to bude snadný zápas a snadná výhra.“ Web MMA Shorties už 26. října 2026 citoval opatrnější formulaci „A teď v únoru, pokud to ještě klapne…“ a doplnil, že má jít o snadný zápas za údajně rekordní honorář. Jméno soupeře ani částku Benda neuvedl.
Ve veřejném výpisu Ticketportalu a v přehledu karty turnaje CLASH 18 – Judgement Day redakce MMAmag k 16. listopadu 2026 nenašla Bendovo jméno ani jednou. Turnaj se má konat 6. února 2027 v Praze, veřejně jsou uvedené dvojice Le Sy s Bejrem, Rendys s Grznárem nebo Podhorný s Reifem a kompletní sestava má padnout až na prosincové tiskové konferenci. Mezi 26. říjnem a 13. listopadem se tak tón posunul od prodeje konkrétního zápasu k obecné vizi konce.
A pak je tu jedna věc, kterou Benda ve svém vtipu o důchodu přehlédl: na únorové kartě má být hned několik lidí, kteří jsou výrazně starší než on.
V Clashi je pětatřicet věk, ve kterém se teprve začíná
ANALÝZA Ve veřejném přehledu karty CLASH 18 redakce MMAmag spočítala, že starších zápasníků je tam rovnou sedm: František Dirda 50 let, Aleš Bejr a Petr Reif shodně 48, Filip Grznár 40, Alena Groerová 38, Tomáš Podhorný a Václav Mikulášek po 37 letech. Průměrně 42,6 roku. Ať je Bendovi 34, nebo 35, na tomhle výpočtu to nic nemění, protože nejmladší z té sedmičky je stále starší.
Clash neprodává sportovní vrchol. Prodává jména a příběhy a ty vydrží o dekádu déle než fyzická špička. V téhle logice není důchod ve 45 sportovní prognóza, ale plán, jak odejít dřív, než odejde publikum.
Podle popisu únorové akce se navíc v Praze mají se zápasením loučit Grznár a Lucie Horváth Sedláčková. Zatímco tedy Benda počítá roky do konce, jeho organizace má v kalendáři rozlučky lidí, kteří jsou o deset a víc let starší. Důchodce, kterého Clash posílá do velkých zápasů, tu není výjimka. Je to obchodní model.
Metodika
Výroky o důchodu článek přebírá ze serveru Fights.cz z 13. 11. 2026, který je připisuje Instagramu Karlose Bendy; originální příspěvek se přes webový nástroj otevřít nepodařilo, stejně jako původní vystoupení k únorovému zápasu, které citují Top-Fight.cz a MMA Shorties. Věk je mezi zdroji rozporný (35 podle Fights.cz, 34 a ročník 1992 podle Clash Rankings a Fight-live.cz), proto tabulka ukazuje obě varianty: roky vznikly přičtením 10 a 15 let k roku 2026, respektive přičtením 45 a 50 let k roku 1992. Karta turnaje CLASH 18 byla ověřena k 16. 11. 2026 ve veřejném výpisu Ticketportalu, jehož přímá stránka se nenačetla, a v databázi Clash Rankings, která je neoficiální. Do průměru 42,6 roku vstoupily věky sedmi zápasníků z této karty: 50, 48, 48, 40, 38, 37 a 37 let, tedy součet 298 dělený sedmi. Článek nezahrnuje oficiální stanovisko Clash MMA, zápasovou bilanci Bendy z oficiální databáze ani výši odměny, která nebyla zveřejněna; jeho účast na únorovém turnaji zůstává otevřená.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková