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Šampion Clashe Benda oslavil 35. narozeniny a promluvil o konci kariéry. Prozradil, kdy plánuje odejít do důchodu

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Deset let prý ještě musí makat, pak chce z klece zmizet. Jenže důchodce, kterého Clash posílá do těch největších zápasů, na veřejné kartě únorového turnaje zatím chybí.
Šampion Clashe Benda oslavil 35. narozeniny a promluvil o konci kariéry. Prozradil, kdy plánuje odejít do důchodu

Šampion Clashe Benda oslavil 35. narozeniny a promluvil o konci kariéry. Prozradil, kdy plánuje odejít do důchodu

Zdroj: Clash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.11.2026 08:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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