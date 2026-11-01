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Naturalizovaný Čech Naderi zase skóroval. Má čich na góly jako Lafata

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Dennívýzva
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Ryan Naderi poslal Rangers do finále skotského Ligového poháru. Proti Aberdeenu rozhodl jediným gólem v 83. minutě a připsal si osmou trefu sezony.
Naturalizovaný Čech Naderi zase skóroval. Má čich na góly jako Lafata

Naturalizovaný Čech Naderi zase skóroval. Má čich na góly jako Lafata

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 01.11.2026 09:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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