Naturalizovaný Čech Naderi zase skóroval. Má čich na góly jako Lafata

Na Hampden Parku se hrálo přes osmdesát minut a zápas pořád nikam nevedl. Pak se na levé straně utrhl James Penrice, míč se dostal do malého vápna a tam stál Ryan Naderi. Zakončení zblízka, 1:0, konec semifinále. Rangers 31. října 2026 postoupili do finále Premier Sports Cupu, jak potvrdila i oficiální zpráva
SPFL. Pro šestadvacetiletého útočníka, který ještě v únoru přicházel z třetí německé ligy jako nejistá investice, to byl další gól z kategorie „rozhodl“. Takové góly začínají v jeho podzimní bilanci převažovat. Gól z místa, kde míč propadne
Podle Sky Sports šlo proti Aberdeenu o Naderiho osmý gól sezony. Databáze BeSoccer mu v ročníku 2026/27 připisuje 16 zápasů, 8 gólů a 5 asistencí. V Ligovém poháru má ze tří utkání dva góly a dvě přihrávky na gól. Na útočníka, který v Glasgow začínal jako doplněk kádru, je to produktivita lídra.
Nejde jen o objem. Naderi dává góly, které mění výsledky. V srpnu rozhodl domácí zápas Rangers proti Jablonci v předkole Konferenční ligy a vyřadil tak český klub ještě dřív, než oblékl český dres. Sky připomíná, že na podzim rozhodl i ligové derby Old Firm na Celtic Parku. Teď semifinále poháru. Tři zápasy, tři různé soutěže, pokaždé gól, na kterém visel výsledek.
Ve finále naplánovaném na neděli 13. prosince 2026 čeká Rangers vítěz edinburského derby mezi Hearts a Hibernianem. Podle aktuální tabulky Premiership jsou Rangers druzí za Celticem, Hearts třetí a Hibernian dvanáctý, takže Rangers půjdou do finále jako favorit. Pohárové finále na jeden zápas ale favority vždycky nerespektuje. Ligové zápasy Rangers bývají v Česku k vidění na stanici Premier Sport a v rámci placených přenosů OneFootball. Vysílání finále je potřeba ověřit v programu před zápasem.
Z třetí německé ligy na Hampden
Rangers koupili Naderiho z Hansy Rostock 3. února 2026 za nezveřejněnou částku a podepsali s ním smlouvu do roku 2029. Tehdejší trenér Danny Röhl ho podle BBC představoval spíš jako projekt: mladého hráče s potenciálem, kterému klub pomůže posunout hru na vyšší úroveň. Hotový kanonýr to nebyl a nikdo to od něj nečekal.
Jaro tomu odpovídalo. V lize dal za Rangers jediný gól, celkově v sezoně 2025/26 nastřílel tři góly v jedenácti zápasech. Solidní aklimatizace, žádná senzace.
Skok mezi ročníky je přitom velmi výrazný:
Sezona Zápasy za Rangers Góly Gólů na zápas 2025/26 (od února) 11 3 0,27 2026/27 (k 1. listopadu) 16 8 0,50
Naderi tedy skóruje zhruba dvakrát častěji než na jaře a k tomu přidal pět asistencí. Za Rangers má dohromady 27 zápasů a 11 gólů. Víc než polovinu z nich nastřílel za poslední tři měsíce.
Proč „parazit“ zní jako kompliment
Trenér Derek McInnes po semifinále podle britského serveru British Bulletin řekl, že Naderi je „trochu parazit“. V češtině to zní jako urážka, ve fotbalovém slovníku jde o přesný popis role. McInnes vysvětloval, že jeho útočník vzkvétá díky servisu a že mu tým musí posílat do vápna kvalitnější míče. Parazit je tu synonymem pro zakončovatele, který potřebuje centry a přihrávky, a když je dostane, umí je proměnit.
Angličtina má pro tenhle typ hráče slovo poacher, tedy pytlák. Útočník, který se nezapojuje do rozehrávky, nekličkuje přes půl hřiště, ale ví, kam se míč odrazí, a je tam o půl vteřiny dřív než obránce. Gól proti Aberdeenu tomu přesně odpovídal: práci odvedl Penrice, Naderi stál na správném místě.
K průlomu podle nás přispěla i souhra okolností. British Bulletin uvádí, že Naderi výrazně pomohl ke vzestupu Rangers v době, kdy byli zranění Lawrence Shankland a Youssef Chermiti. Dostal víc minut a větší roli, tým se naučil hrát na něj. Při výšce 194 centimetrů je přirozeným cílem pro centry a BeSoccer ho vede jako čistého hrotového útočníka. Konkurence se jednou uzdraví. Osm gólů v šestnácti zápasech je ale argument, který se z trenérovy hlavy hned tak nevymaže.
Lafatův čich, ne Lafatova čísla
David Lafata je podle Ligové fotbalové asociace historicky nejlepším střelcem nejvyšší české soutěže. Nastřílel v ní 198 gólů a šestkrát se stal králem střelců. Tyhle počty Naderi zatím nemá a ještě dlouho mít nebude. Srovnávat jedenáct gólů za Rangers s téměř dvě stovkami ligových zásahů by nedávalo smysl.
Podobnost je jinde. Lafata nebyl technický kouzelník ani rychlík, který by soupeře přebíhal. Jeho zbraní byl pohyb ve vápně: věděl, kdy se odpoutat, kam si naběhnout a kde skončí odražený míč. Mnoho jeho gólů vypadalo jednoduše, protože těžkou část práce udělal dřív, než se k míči dostal.
Naderi hraje podobně. Dorážky, zakončení z malého vápna, teč po centru. Dává góly v zápasech, které by jinak skončily v křeči, jako bylo semifinále s Aberdeenem. Přirovnání k Lafatovi tedy podle nás sedí na instinkt a typ útočníka, ne na kariéru. Jestli z toho čichu vznikne dlouhodobá produktivita, ukážou až další sezony. Lafata ostatně nebyl velký kvůli jednomu podzimu, ale kvůli tomu, že góly dával rok co rok.
Pro představu, jak si Naderi stojí mezi českými legionáři: zářijový přehled serveru FotbalZprávy uváděl Patrika Schicka na pěti gólech v sezoně a Václava Černého na čtyřech. Srovnání je jen orientační: přehled sleduje špičkové evropské ligy a k nim nizozemskou a tureckou soutěž, skotskou ale ne, a pochází z jiného data. Naderiho osm gólů ale do české útočné debaty patří.
Český dres jako vědomá volba
Označení „naturalizovaný Čech“ potřebuje upřesnění. Naderi se narodil v Drážďanech české matce a bulharskému otci. Podle České televize má kromě českého i německé občanství. Mohl si vybrat mezi Německem, Bulharskem a Českem a vybral Česko. Podle iROZHLASu to vysvětluje rodinou: babička žije v Česku, jako dítě sem jezdil na prázdniny a česky mluví. Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd zdůraznil, že Naderi o český tým „ohromně stál“.
K reprezentaci se připojil 29. září 2026, jak informoval web
ČT sport. Trenér Santi Denia ho tehdy označil za budoucnost týmu a zároveň za důležitého hráče pro současnost. Nedvěd mluvil o rozšíření možností v útočné fázi.
Debut přišel 3. října ve Španělsku. Česko prohrálo 1:3, Naderi přišel na hřiště z lavičky a podle zpráv ze zápasu mu sudí neuznal gól. O tři dny později nastoupil v základní sestavě v Anglii, kde Češi prohráli 0:3. Celkem zatím:
2 reprezentační starty, z toho 1 v základu 123 odehraných minut 0 gólů
Na první reprezentační gól tedy pořád čeká. Další nominace zatím oficiálně potvrzená není. Pokud si ale udrží klubovou formu, má podle nás silnou pozici. Česko v něm získává typ útočníka, kterého v kádru nemá v přebytku: vysokého hroťáka, který nepotřebuje deset doteků, aby skóroval, ale potřebuje jeden dobrý míč.
Ve Skotsku teď Naderiho zná každý, kdo sleduje pohár nebo Old Firm. Až mu v českém dresu poprvé propadne míč v malém vápně, bude stát tam, kde Lafata stával celou kariéru. O půl vteřiny dřív než ostatní.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl