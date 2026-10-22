Benda přišel o soupeře před Clashem 17 a nešetřil ho. Náhradník dostane šanci, ale čeká ho peklo

Michal Peštuka, 33letý český bojovník s bilancí 2-3-0, kterému se přezdívá Psycho Michal, nejdřív chyběl na poslední tiskové konferenci, pak přišlo oznámení, že do klece nepůjde vůbec. Na Clash 17 měl vést pětici, jež se pokusí obstoupit Karla Bendu. Benda, 34letý český bojovník s bilancí 8-2-0 a šampion organizace do 120 kg, se ozval ještě týž den a do soucitu se nepouštěl. Redakce MMAmag proto postavila vedle sebe, co o stejném člověku říkal před šesti týdny a co říká teď.
Kapitán vypadl dva dny před turnajem
Oznámení o odstoupení přišlo 22. října 2026. Podle serveru FightBuzz uvedla CLASH MMA, česká organizace pořádající MMA galavečery, že „Psycho Michal se kvůli zranění nebude moct představit na sobotním galavečeru.“ Popřála mu rekonvalescenci. Povahu zranění nijak neupřesnila. Sám Peštuka mluvil o potížích už 19. října na závěrečné tiskové konferenci, do které se zapojil přes videohovor. „Mám menší zdravotní komplikace, více bych to nerozmazával,“ řekl podle přepisu, který zveřejnil server Fights.cz. Zápas samotný platí dál. Tiskový web CLASH MMA uvádí Clash 17 na 24. října 2026 na Zimním stadionu v Ústí nad Labem, Benda v něm jde sám proti pětici v otevřené váze, tedy bez váhového limitu. Jako titulový tenhle duel v dostupné kartě turnaje označený není.
Šampion mlčel přesně tak dlouho, než si sedl k telefonu.
Čtyři roky čekání a jedna věta navíc
K odstoupení se Karel Benda podle FightBuzz vyjádřil 22. října 2026 na Instagramu. „Čtyři roky po mně jde a pak se pokadí. Tak třeba zase za čtyři roky, ale spíš ne, že ano,“ rýpl si.
Není to první ostré slovo na stejnou adresu. Redakce MMAmag postavila vedle sebe dvě Bendaova vyjádření o Peštukovi: 8. září 2026 ve videu, jehož obsah zachytil Fights.cz, Benda řekl, že ho „Psycho Michal zklamal, protože tak odevzdaného soupeře jsem ještě neměl“. O šest týdnů později z toho je rýpnutí do odstoupení. Křivka, ne výbuch.
Jedno rozlišení je přitom zásadní. Organizace mluví o zranění, Benda o couvnutí. To druhé je jeho tvrzení, ne potvrzený fakt. Peštuka ani jeho tým na výrok veřejně nereagovali.
Nejžhavější místo v pětici zůstalo volné
Pořadí nástupů si vybral sám Benda. Peštuka mu volbu na tiskové konferenci přenechal, což část týmu podle Clash Rankings vnímala jako zradu kapitána. Benda tehdy řekl: „Pokud to tak má být, první musí jít Míša, protože je kapitán.“
Původní pořadí pětice proti Bendovi:
- Peštuka (místo je volné)
- Sklenička
- Tuček
- Štírek
- Lysák
Jméno náhradníka má organizace představit 23. října 2026 na vážení. Jestli dostane i první pozici, oficiálně oznámeno nebylo. Benda mu vzkázal: „Nebuďte jako Míša, který udělal pravý opak. Akorát sebral někomu místo, možnost se prodat.“ Pro představu, co náhradníka čeká: z Bendovy bilance 8-2-0 vychází 80 % vyhraných zápasů, z Peštukovy 2-3-0 vychází 40 %. V profilu v databázi Clash Rankings redakce MMAmag navíc dohledala, že Benda už 28. října 2023 nastoupil proti třem soupeřům najednou a vyhrál technickým knockoutem (TKO) ve 3. kole.
Co z toho má Benda a co fanoušek v hledišti
GLOSA Čtyři roky budovaný duel se rozpadl na jedno oznámení a Benda z toho vytěžil víc pozornosti, než by mu dal samotný zápas s Peštukou. Prázdné místo v čele pětice je najednou nejsledovanějším bodem celého večera, protože nikdo neví, kdo na něj dosedne.
Kdo ho na vážení obsadí, dostane za jeden večer pozornost, o kterou se Peštuka podle Bendy ucházel čtyři roky. A šampion bude mít proti sobě soupeře, kterého nemá za co nenávidět. Pro muže, který si ty čtyři roky schovával jedno jméno, možná ta horší varianta.
Metodika: Redakce MMAmag vycházela z veřejných příspěvků, přepisů a databází uvedených ve zdrojích. Původní instagramový příspěvek Karla Bendy z 22. října 2026 v otevřených zdrojích nedohledala; doslovnou citaci převzala přes FightBuzz.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka