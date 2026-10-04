Zakázali lékaři říct pohlaví miminka. Nebinární pár chce, aby si dítě samo vybralo, čím bude. Říkají si „Pom Pom“Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Břicho těhotné ženy a snímek z ultrazvukuZdroj: Freepik
Článek byl publikován 04.10.2026 09:30
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