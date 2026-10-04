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Zakázali lékaři říct pohlaví miminka. Nebinární pár chce, aby si dítě samo vybralo, čím bude. Říkají si „Pom Pom“

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Neexistuje pro ně pouze kluk nebo holka. Pohlaví jejich dítěte je nezajímá, protože je pouze na něm samotném, jaké si zvolí.
Břicho těhotné ženy a snímek z ultrazvuku

Břicho těhotné ženy a snímek z ultrazvuku

Zdroj: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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