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Koalice ve Frýdku-Místku je domluvená. ANO míří do opozice, Korč zpět do čela

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Ve Frýdku-Místku bude vládnout koalice hnutí Naše Město F-M (NMFM) a Společně pro Frýdek-Místek. Primátorem se stane Petr Korč (NMFM), který už město v minulosti vedl. Dohodu obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb, kdy budou řešit i další podrobnosti spolupráce.
Koalice ve Frýdku-Místku je domluvená. ANO míří do opozice, Korč zpět do čela

Koalice ve Frýdku-Místku je domluvená. ANO míří do opozice, Korč zpět do čela

Zdroj: Statutární město Frýdek-Místek
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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