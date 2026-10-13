Koalice ve Frýdku-Místku je domluvená. ANO míří do opozice, Korč zpět do čela

Pravděpodobný příští primátor Frýdku-Místku Petr Korč je jedním z postupujících do druhého kola senátních voleb. Korč už v minulosti město vedl. Primátorem byl zvolen v březnu 2021 potom, co zastupitelé odvolali část vedení města včetně primátora Michala Pobuckého (ČSSD).
V čele města stál i po vítězných volbách v roce 2022. Tehdy jím vedená kandidátka získala 13 ze 43 mandátů v zastupitelstvu. Letos v červnu byl ale z primátorské pozice odvolán. Návrh na jeho odvolání bez personální náhrady podal někdejší primátor a opoziční zastupitel Pobucký (Přátelé FM). Návrh opozice odůvodnila tím, že Korč výkon funkce omezil na sebeprezentaci a propagaci.
Odvolání tehdy podpořili i koaliční partneři z hnutí ANO. Korč tehdy důvody odvolání odmítl a tvrdil, že skončil, protože se ANO nelíbilo, že se chce ucházet o post senátora.
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Na nové koalici se dohodla uskupení hned po volbách, dohromady budou mít dva zapojené subjekty ve třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu převahu 27 hlasů.
S podpisem koaliční smlouvy ale podle Korče není důvod spěchat. Chce se totiž soustředit na druhé kolo senátních voleb. „Koalice vznikla, pro nás je důležitější to podání ruky. Spíše to pak bude technické jednání, jak to uděláme, zda se někdo neodvolá proti výsledku voleb, kdy bude ustavující zastupitelstvo a tak dále. V žádném případě tam asi ani jedna strana nepředpokládáme nějakou kontroverzi a kolizi. Víme v nějakém rámci, jak to dál bude,“ uvedl.
Nová koalice stojí na půdorysu spolupráce z předchozího volebního období, ale bez hnutí ANO, které v polovině roku přispělo k odvolání Korče z funkce primátora.
Korč řekl, že jeho prvním náměstkem by se měl stát Marcel Sikora, který byl dosud náměstkem a stál v čele uskupení Společně pro Frýdek-Místek, kde jsou zástupci lidovců, ODS, TOP 09 a STAN. „Máme na co navazovat a mám naději, že tato koalice konečně vydrží celé čtyři roky, protože skutečně od roku 2014 Frýdek-Místek stabilní koalici neměl. S Naším Městem máme obdobné vnímání chodu města a chceme společnými silami toto město dál posouvat,“ řekl krátce po volbách Sikora.
Do opozice tak ve Frýdku-Místku míří hnutí ANO, uskupení Přátelé FM někdejšího primátora Pobuckého, rEvoluce a SPD.