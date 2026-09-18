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Vzteklí fanatici: Joe Rogan opět prozřel a brutálně odstřelil Trumpovy oddané stoupence

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Dlouho patřil mezi nejvlivnější hlasy, které pomohly Trumpovi vydláždit cestu zpět k moci. Nyní však populární podcaster Joe Rogan předvádí další ze svých pověstných názorových obratů. Ve své nejnovější epizodě pořadu The Joe Rogan Experience bez servítků zaútočil přímo na nejtvrdší jádro prezidentových příznivců. Označil je za vzteklé a naprosté šílence, kteří v Trumpovi nevidí reálnou lidskou bytost, ale jakéhosi mytického spasitele.
Joe Rogan

Joe Rogan

Zdroj: The Joe Rogan Experience/Youtube
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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