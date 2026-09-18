Vzteklí fanatici: Joe Rogan opět prozřel a brutálně odstřelil Trumpovy oddané stoupence

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Vzteklí fanatici: Joe Rogan opět prozřel a brutálně odstřelil Trumpovy oddané stoupencePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dlouho patřil mezi nejvlivnější hlasy, které pomohly Trumpovi vydláždit cestu zpět k moci. Nyní však populární podcaster Joe Rogan předvádí další ze svých pověstných názorových obratů. Ve své nejnovější epizodě pořadu The Joe Rogan Experience bez servítků zaútočil přímo na nejtvrdší jádro prezidentových příznivců. Označil je za vzteklé a naprosté šílence, kteří v Trumpovi nevidí reálnou lidskou bytost, ale jakéhosi mytického spasitele.
Joe Rogan
Zdroj: The Joe Rogan Experience/Youtube
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