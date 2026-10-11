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Ubohost. Vondráček neumí poděkovat voličům bez rýpance do prezidenta

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Dennívýzva
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Podpora lichvářů je velmi nepříjemnou záležitostí. Mnozí občané Kroměříže o to ví své a znají přesně lidi, kteří takovéto živly podporovali. To je ale vcelku jedno. Zabývat se tímto krásným městem se v následujících řádcích nebudeme. Podíváme se pouze na jednoho kroměřížského patriota, který nedokáže poděkovat po volbách lidem ani kandidátům bez toho, aniž by si musel rýpnout do prezidenta republiky. Tomu se už nepochybně říká posedlost. Když se kombinuje s ubohostí, vznikne z toho děkovací paskvil.
Radek Vondráček

Radek Vondráček

Zdroj: Radek Vondráček/Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 08:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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