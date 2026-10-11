Ubohost. Vondráček neumí poděkovat voličům bez rýpance do prezidenta

Podpora lichvářů je velmi nepříjemnou záležitostí. Mnozí občané Kroměříže o to ví své a znají přesně lidi, kteří takovéto živly podporovali. To je ale vcelku jedno. Zabývat se tímto krásným městem se v následujících řádcích nebudeme. Podíváme se pouze na jednoho kroměřížského patriota, který nedokáže poděkovat po volbách lidem ani kandidátům bez toho, aniž by si musel rýpnout do prezidenta republiky. Tomu se už nepochybně říká posedlost. Když se kombinuje s ubohostí, vznikne z toho děkovací paskvil.
Děkuji všem, kdo přišli k volbám! A také děkuji kandidátům. Být třeba starostou města nebo obce je řehole, každodenní těžká práce, nekonečně problémů. Bez tryskáčů, exotických dovolených každou chvíli, a klaky pochlebovačů. Poctivá práce pro lidi je ale víc než módní flanelka.
— Radek Vondráček (@vondraaczech) October 10, 2026
První část poděkování byla v pořádku
Tu zvládl pan poslanec skutečně na jedničku. Musí se mu za to dát kredit, poděkoval jak všem, kteří přišli k volbám, tak i samotným kandidátům. Mimo jiné také poznačil, že být starostou města nebo obce je řehole, každodenní těžká práce, nekonečně problémů. To má nepochybně pravdu. Jen malý detail je v tom, že město a obec jsou to samé. To ale nevadí, malý omyl panu Vondráčkovi odpustíme. Pak už ale začal slovní průjem.
Tip: Milion za druhé dítě. Babišův nesmysl samozřejmě mířil i Vondráček.
Narážku na prezidenta si Vondráček neodpustil
Jasně, že ne. Zhrzenost velí k tomu, aby člověk plival na ostatní. To je bohužel tradiční myšlení zbabělců. Vondráček doslova napsal dodatek. Bez tryskáčů, exotických dovolených každou chvíli, a klaky pochlebovačů. Poctivá práce pro lidi je ale víc než módní flanelka. Prezident Petr Pavel ho musí zlobit. Někteří lidé prostě nesnesou slušné chování, férovost a oblibu prezidenta mezi občany své země.
Pan prezident Petr Pavel: Foto Kancelář prezidenta republiky
Dokud se Vondráček naváží do prezidenta, je to dobré
Fakt, že pan prezident Petr Pavel leží zrovna tomuto politikovi v žaludku, je známkou toho, že svou práci dělá skvěle. Čím více ho Vondráček bude ve svých pokleslých vzkazech na sociálních sítích zmiňovat, tím lépe. Budeme totiž stále vědět, že na svého prezidenta můžeme být hrdí a že reprezentuje naši zemi. Na reprezentaci naší země v Rusku panem Vondráčkem si pamatujeme všichni. Bohužel. Já bych raději zapomněl.
Zdroje info: Autor, X, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/nechal-se-v-rusku-zesmesnit-vondrackovu-cestu-kritizuji-pirati-i-bzoch-z-ano-73389
Poslanec Radek Vondráček: Náhledové foto Radek Vondráček/Meta
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