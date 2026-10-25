Tomas Sean Pšenička má slavného bratra. David Gránský ho napůl vychovával, pak ho přivedl k herectví

Dělí je dvanáct let a každý má jiného otce. Tomas Sean Pšenička (22) ale Davida Gránského (34) jako nevlastního bratra nevnímá. Od dětství si byli blízcí, příbuzenský vztah přesto zpočátku tajili.
Jeden má tmavé vlasy, druhý je blond. Mají odlišná příjmení a také se každý narodil v jiné zemi. Není proto divu, že si někteří diváci
Tomase Seana Pšeničku (22) s Davidem Gránským (34) nespojí. Ani jejich jméno nenapovídá, že by spolu mohli mít něco společného. Herec a zpěvák, který letos tančí ve StarDance s Natálií Otáhalovou (26), přitom o svém starším sourozenci mluví odjakživa s velkým nadšením. Právě David mu kdysi ukázal prostředí, ve kterém se později sám rozhodl pracovat.
Gránského diváci znají mimo jiné jako Alberta Poláka ze seriálu
ZOO. Tomas se prosadil například v seriálu Sex O’Clock, Ratolestech nebo filmech a Sucho . Kromě herectví oba spojuje hudba. V rodině ovšem nebyli první, kdo vzal do ruky mikrofon. Jejich maminka Bohdana v mládí zpívala v punkové kapele, což na ni mladší syn s oblibou prozrazuje. Amerikánka David se o nejmladšího bratra odmalička staral
Tomas je nejmladší ze tří bratrů a přiznává, že byl jako dítě trochu rozmazlovaný. Na Davida vzpomíná jako na milujícího staršího sourozence, který s ním trávil hodně času.
„Je o dvanáct let starší, ale co si pamatuji svůj život, byl v něm on a byl jeho součástí, takže ho nedokážu vnímat jako nevlastního bratra, ,“ i když si vizuálně podobní nejsme řekl v jednom z rozhovorů. Dvanáctiletý věkový rozdíl tak pro ně neznamenal, že by si každý žil ve vlastním světě. Mají společnou maminku, ale jiného tatínka. Tomasův otec se přitom podílel také na Davidově výchově, a to přibližně od jeho pěti let. Pro mladšího z bratrů proto označení nevlastní nikdy příliš neodpovídalo tomu, jak jejich vztah prožíval. David byl součástí jeho života od nejranějších vzpomínek.
Tomas se narodil v irském Dublinu, kam rodiče přivedla otcova pracovní nabídka, ale původně měli v zahraničí zůstat jen rok. Pobyt se ale nakonec protáhl a rodina se do Česka vracela až později.
Tomas má české i irské občanství, sám se však cítí být Čechem. Doma se podle něj mluvilo česky, přesto mu odmala šla angličtina snadno. Když se ve škole začala probírat nová látka, připadala mu přirozená a srozumitelná. Neobvykle znějící jméno mu přitom žádné zvláštní potíže nepřinášelo. Tatínek mu říká Tome, v práci často slyší na Seana, protože se tak mezi kolegy snadno pozná, o kom je právě řeč. Místo tenisových turnajů přišel herecký tábor
Zatímco starší David už začínal být slavný, Tomas si svou budoucnost dlouho představoval na tenisovém kurtu. Sport ho bavil a snil o velkých turnajích.
Jenže s delšími zápasy přišly zdravotní potíže. Kvůli nízkému tlaku začal na kurtu omdlévat a závodní tenis musel opustit. Najednou měl volná odpoledne i prázdniny, které dřív vyplňovaly tréninky.
Tehdy zasáhl starší bratr.
Nabídl mu, aby vyrazil na letní hereckou školu. Tomas tam poprvé zkusil hraní a nadchlo ho natolik, že si později podal přihlášku na konzervatoř. V Show Jana Krause vzpomínal, že do té doby se sice viděl jako výherce US Open, ale myšlenky na kariéru se mu začaly rychle měnit. Jeden prázdninový program tak jeho plány obrátil úplně jinam. Dá se říct, že za svou hereckou kariéru dnes vděčí právě Davidovi. Tomas Sean Pšenička s taneční partnerkou Natálií Otáhalovou (foto: Nextfoto / placená licence)
Na své první pokusy přitom nevzpomíná jako na okamžité odhalení velkého talentu. V jednom z rozhovorů sebekriticky popisoval, že mu zpočátku nešlo skoro nic, především zpěv. Před přijímacími zkouškami mu s přípravou ale pomáhala zpěvačka
Linda Finková (58), bývalá manželka porotce StarDance Richarda Genzera (59). Dnes vystupuje pod jménem Tom Sean, skládá a věnuje se hudební produkci. Dnes má blíž k herectví než k tenisu. Vyhovuje mu, že při něm pracuje v týmu a nemusí být pořád jen sám za sebe. Hudbu ale neopustil. S pomocí tatínka si vybudoval domácí studio, kde mohl zkoušet vlastní nápady i pracovat pro kamarády. Chtěl se prosadit sám
Přestože mu David pomohl najít cestu k herectví, Tomas zpočátku nechtěl, aby ho veřejnost znala hlavně jako Gránského mladšího bratra. Rodinné spojení proto nějakou dobu raději neprozrazoval. Přál si nejprve ukázat, co dokáže sám. To se mu povedlo a brzy s bratrem navázili i zajímavou spolupráci.
Tomas totiž prozradil, že David chodí do jeho domácího studia nahrávat mluvené komentáře. Pro staršího bratra to bylo pohodlnější než využívat jiné studio.
A v čem jsou si podobní, když vzhledově příliš ne? Podle Tomase především povahou a gestikulací. Oba se prý neustále hýbou a jejich neutrální výraz může na okolí působit dojmem, že jim něco vadí. S nadsázkou to označuje za rodinný „obličej na ránu“. Jednu Davidovu schopnost ale obdivuje bez žertován. A to jeho mimořádně pečlivou artikulaci.
David Gránský je dnes nejen hvězdou seriálů, ale i muzikálů (foto: Nextfoto / placená licence) Před StarDance si od bratra vyslechl popichování
Když přišla nabídka do StarDance, Gránský mladšího sourozence nešetřil. Tomas se smíchem vyprávěl, že David jeho účast nejprve příliš nechápal a pochyboval o jeho tanečních schopnostech.
poznamenal před začátkem soutěže. Do žertování zapojil Gránský i Natálii Otáhalovou. Tanečnice prozradila, že ji předem upozorňoval, jak těžkou práci s Tomem bude mít. Ten jeho poznámky bral jako sourozenecké pošťuchování a doplnil, že ho David nakonec samozřejmě podpořil. „David mě, podle mě, hodně podceňuje,“
Zdroj: redakce, lifee.cz, extra.cz, super.cz, lifee.cz