Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Tomas Sean Pšenička má slavného bratra. David Gránský ho napůl vychovával, pak ho přivedl k herectví

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dělí je dvanáct let a každý má jiného otce. Tomas Sean Pšenička (22) ale Davida Gránského (34) jako nevlastního bratra nevnímá. Od dětství si byli blízcí, příbuzenský vztah přesto zpočátku tajili.
Tomas Sean Pšenička

Tomas Sean Pšenička

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 25.10.2026 05:45

Reklama
Další články z influgranti.cz
Týdenní horoskop od 26. října do 1. listopadu 2026: Býci si nastaví hranice, Váhy překvapí nečekané setkání
Týdenní horoskop od 26. října do 1. listopadu 2026: Býci si nastaví hranice, Váhy překvapí nečekané setkání
Seriál Ulice: Tajemství Františky se šíří po škole, kdo ji zradil? Michal má máslo na hlavě
Seriál Ulice: Tajemství Františky se šíří po škole, kdo ji zradil? Michal má máslo na hlavě

Františka se ocitne v nepříjemné situaci, když se její soukromí začne probírat mezi spolužáky. Michal se...

Seriál Ulice: Marek se odhodlá k vyznání, Žofka mu zlomí srdce. Ale co dál?
Seriál Ulice: Marek se odhodlá k vyznání, Žofka mu zlomí srdce. Ale co dál?

Marek si v Coolně naplánuje večer, během kterého chce Žofce konečně říct, co k ní cítí. Jenže než se k tomu...

Kam zmizel Venca ze Slunce, seno? Broněk Černý se hodně změnil, slavnou roli dostal omylem
Kam zmizel Venca ze Slunce, seno? Broněk Černý se hodně změnil, slavnou roli dostal omylem

V osmdesátých letech patřil k mužům, které si diváci spojovali s úspěšnou komediální trilogií Zdeňka...

Ulice: Vanda se vrací z operace. Luděk o ni má strach, ale zpátky ji nechce
Ulice: Vanda se vrací z operace. Luděk o ni má strach, ale zpátky ji nechce

Vanda má za sebou gynekologický zákrok, který pro ni byl náročnější, než čekala. Když se Luděk dozví, čím...

Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

Všechny články tohoto autora →
influgranti.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.