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Spravoval královské obrazy a předával tajemství Moskvě. Británie to tajila patnáct let

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Anthony Blunt patřil k nejváženějším britským historikům umění a měl přístup do královského prostředí. Za elegantní veřejnou kariérou se ale skrývala minulost agenta sovětské rozvědky. V listopadu 1979 jeho jméno vyslovila v parlamentu Margaret Thatcherová. Skutečný skandál přitom nezačal odhalením špiona, nýbrž zjištěním, jak dlouho o něm stát věděl.
Spravoval královské obrazy a předával tajemství Moskvě. Británie to tajila patnáct let

Spravoval královské obrazy a předával tajemství Moskvě. Británie to tajila patnáct let

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.11.2026 12:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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