Řezník radí Čechům: s mletým masem udělejte před vařením tuhle 1 věc a bude o 50 % šťavnatější

Karbanátek, který se už při obracení rozpadá, nebo sekaná, kterou bez omáčky skoro nejde spolknout. Chyba za obojím ale obvykle vznikne už v míse, dřív než maso vůbec přijde na pánev nebo do trouby. Řezníci proto hlídají hlavně chlad a zkušení kuchaři k němu přidávají jednu nenápadnou věc navíc, kterou zvládne každý doma.
Přesné procento šťávy navíc kuchařské zdroje neuvádějí a výsledek záleží i na samotném mase. Rozdíl mezi suchou a vláčnou plackou ale strávníci poznají hned po prvním soustu.
Řezník hlídá hlavně chlad
Řezník František Kšána, jehož rady k domácí výrobě uzenin zveřejnil web Prima Fresh, drží maso i rozdělanou směs při teplotě 0 až 4 °C. Za kritickou hranici považuje 12 °C, kterou maso snadno překročí už při mletí, protože se v mlýnku zahřívá. Teplejší hmota podle něj nedrží pohromadě, jelikož se v ní srážejí bílkoviny.
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Podobně uvažuje i šumavský řeznický mistr Jan Rataj. Pro Novinky.cz vysvětlil, že rozmazaná kaše bez rozeznatelných kousků tuku a libového masa je znamením, že maso leželo v teple a prošlo tupým mlýnkem. Dobrý karbanátek z ní podle něj nevznikne.
Kdo si maso mele doma, může chlad ohlídat sám. Nástavec mlýnku stačí předem vychladit v lednici a nakrájené kostky masa nechat 20 až 30 minut ztuhnout v mrazničce. Ostrý a vychlazený nůž mlýnku pak maso krájí a zbytečně ho nemačká.
Díky vychlazenému mlýnku a ztuhlým kostkám masa zůstane mletá směs v chladu a lépe drží pohromadě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Tři lžíce ledové vody na půl kila
Samotný trik je překvapivě prostý. V praxi to jde nejsnáz se sklenicí:
Přečtěte si také: Ani strouhanka, ani mouka. Smažené rybí filé bude křupavé jako z přímořské restaurace díky 1 věci z lednice Do sklenice nasypte několik kostek ledu a zalijte je vodou z kohoutku. Po chvilce z ní lžící odměřte vodu, led zůstane ve sklenici. Na půl kila masa stačí přibližně tři lžíce. Ledovou vodu přilijte do mletého masa ještě před tvarováním a vmíchejte ji spolu se solí a kořením. Maso pořádně propracujte dlaněmi, až v míse nezůstane ani kapka volné vody.
Rada se objevuje v českých receptech stejně jako v amerických příručkách o grilování a hodí se na karbanátky, sekanou i domácí burgery.
Proč maso méně vysychá
Stačí sledovat placku na pánvi. Jak se propéká, scvrkává se a kolem ní přibývá šťávy. Za to mohou bílkoviny, které se teplem stahují a vodu ze sebe vytlačují, takže z placky nakonec bývá tuhý a suchý kotouč.
Přečtěte si také: Babiččin trik na čočku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude tvrdá Bílkoviny se teplem stahují a vytlačují z placky vodu, kterou předem přidaná ledová voda částečně nahradí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Voda, kterou do masa dostanete předem, část téhle ztráty pokryje a hotový karbanátek zůstane vláčnější.
Nejvíc z toho vytěží sekaná, která se v troubě peče mnohem déle než placky na pánvi. Přidaná voda z ní během pečení ubývá jen pozvolna, takže bochník vysychá pomaleji. Ledová voda navíc drží celou směs v chladu, díky čemuž tuk zůstane v drobných kouscích a hmota je po upečení kyprá.
Kostka ledu, nebo tříšť?
Někdo místo vody sahá rovnou po ledu. Šéfkuchař Roman Vaněk v receptu na karbanátky pro Rohlík.cz radí přidat k masu ledovou drť. Podle něj díky ní karbanátky drží pohromadě a mají víc šťávy.
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Celá kostka ukrytá do středu placky se ale v mase rozpustí nerovnoměrně a navíc ochladí střed, který se pak nemusí dostatečně propéct. U mletého masa jde o zdravotní riziko, protože jeho střed by podle amerického úřadu pro bezpečnost potravin měl dosáhnout zhruba 71 °C. Jistější je proto ledová tříšť nebo rovnou studená voda, které se rozptýlí po celé hmotě. Tříšť si doma vyrobíte snadno, když kostky zabalíte do čisté utěrky a několikrát do nich klepnete paličkou na maso.
Příliš libové maso nezachrání ani led
Bez tuku zůstane i nejlépe vychlazené maso suché. Na karbanátky a burgery se proto nehodí úplně libové kusy a za rozumný podíl tuku se považuje zhruba pětina. Řada kuchařů mele dohromady vepřové a hovězí. Vepřové do směsi dodá tuk, hovězí plnější masovou chuť.
Sekaná snese tuku ještě víc. Jan Rataj na ni doporučuje tuto skladbu:
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Hotovou směs pak až do tvarování nechte v lednici, aby o chlad nepřišla.
Zdroje: https://fresh.iprima.cz/magazin/zaklady-a-zasady-uzenarstvi-jak-na-vyrobu-uzenin-doma-radi-reznik-fanda-ksana-454172, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-chutne-navraty-mleteho-masa-154674, https://www.thedailymeal.com/1347735/ice-water-hack-juicy-burgers, https://www.rohlik.cz/chef/35-meat-patties, https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-spravne-namlit-maso-vychlazeni-hrubost-vyber-kusu, https://www.chowhound.com/2235399/pantry-staple-ground-beef-extra-tender/, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/safe-temperature-chart, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/sekana-ledova-voda-stavnatost-maso/