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Řezník radí Čechům: s mletým masem udělejte před vařením tuhle 1 věc a bude o 50 % šťavnatější

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Dennívýzva
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Karbanátek, který se už při obracení rozpadá, nebo sekaná, kterou bez omáčky skoro nejde spolknout. Chyba za obojím ale obvykle vznikne už v míse, dřív než maso vůbec přijde na...
Řezník radí Čechům: s mletým masem udělejte před vařením tuhle 1 věc a bude o 50 % šťavnatější

Řezník radí Čechům: s mletým masem udělejte před vařením tuhle 1 věc a bude o 50 % šťavnatější

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 04:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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