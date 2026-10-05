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Poláci musí měnit stará kamna za nová. Jinak jim hrozí tučné pokuty

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Dennívýzva
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Staré kotle musí pryč. Tak zní nařízení, které v Polsku platí od počátku roku 2026. Zdroje tepla musí odpovídat stanoveným normám. Pokud kotel nevyměníte, čeká vás pokuta. Nejde o nařízení Evropské unie. Všechno to začalo v roce 2012 v Krakově, kde už nechtěli dýchat jedy. Toto středověké nádherné město se totiž roky trápilo opravdu špatnou kvalitou ovzduší. Místní se proto spojili a prosazovali změnu. Chtěli se nadechnout čerstvého vzduchu, ne řešit nemoci svých dětí. O rok později město zakázalo kotle a kamna na uhlí a dřevo. Zákaz začal platit v roce 2019. Některým lidem se to nelíbilo, přesto polský Nejvyšší správní soud zákaz potvrdil. Polsko nejhorší v Evropě Bylo na čase s topením v Polsku něco udělat. Asi 85 % veškerého uhlí, které se používá k vytápění budov v Evropě se totiž spaluje právě v Polsku. Podle dat Světové zdravotnické organizace v roce 2018 bylo 36 z 50 nejvíce znečištěných měst v Evropě právě v Polsku. Znepokojující, že? Letos by se to mělo skokově změnit. Změny se sice v Polsku zavádí několik let, rok 2026 však má být zlomový. Konec kamen a krbů Současné polské předpisy zakazují používání kachlových kamen, krbů a kamen na dřevo, jestliže nesplňují podmínky ekodesignu nebo nedosahují minimální tepelné účinnosti 80 %. Navíc musí kotle splňovat limity emisí znečisťujících látek. Zákaz platí pro celý stát a jednotlivé obce tedy nemohou dělat výjimky. Pro nikoho. A není to všechno. V další fázi, která přijde během následujících dvou let, musí Poláci vyměnit také kotle třídy 3 a 4. Tudíž se novinka bude týkat prakticky všech. Jediné zařízení, kterých se omezení netýká jsou kotle třídy 5. Ty splňují dané ekologické normy.
Poláci musí měnit stará kamna za nová. Jinak jim hrozí tučné pokuty

Poláci musí měnit stará kamna za nová. Jinak jim hrozí tučné pokuty

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Storicko.cz

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