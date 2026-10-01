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Peníze v bance během války nemusí zmizet. Přesto se k nim nemusíte vždy snadno dostat

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Dennívýzva
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Peníze uložené v polských bankách považuji za bezpečné řešení a jistě nejsem sama. Finanční experti však radí, abychom peníze měli na více místech.
Peníze v bance během války nemusí zmizet. Přesto se k nim nemusíte vždy snadno dostat

Peníze v bance během války nemusí zmizet. Přesto se k nim nemusíte vždy snadno dostat

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Storicko.cz

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