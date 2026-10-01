Peníze v bance během války nemusí zmizet. Přesto se k nim nemusíte vždy snadno dostat

Experti hovoří o tom, že v dobách války není problém samotná existence vkladu, ale dočasné obtíže s přístupem k finančním prostředkům a s náhlými regulačními rozhodnutími.. Je jasné, že finanční infrastruktura musí fungovat odolně. Dr. Robert Pakla zdůrazňuje, že uchovávání úspor na bankovním účtu může být bezpečnější než uchovávání hotovosti doma. Během setkání na Jagellonské univerzitě jako viceprezident Krakowski Bank Spółdzielczy popsal situaci po vypuknutí konfliktu na Ukrajině: někteří klienti, kteří si dříve vybrali své finanční prostředky, je postupně začali v průběhu času ukládat zpět do bank.
Pozor na nové zákony
Odborníci také hovoří o tom, že v dobách války nebo vysokého napětí může rychle docházet ke změnám zákona. V dobách války nebo vysokého napětí může prezident na návrh Rady ministrů vydávat nařízení s mocí zákona, která musí být následně schválena Sejmem. V takovém prostředí se stává důležitým i garanční limit Fondu bankovních záruk – ekvivalent 100 000 EUR – a také riziko náhlých výkyvů směnných kurzů, zejména zlotého a eura, v krizových situacích.
Převod úspor do zahraniční banky automaticky neznamená vyšší bezpečnost. Jako příklad lze uvézt Kypr 2013, kde byla zavedena mimořádná opatření pro velké vklady. Dalším rizikem během sankcí může být také omezení mezinárodních vypořádacích systémů jako je SWIFT. Dr. Pakla proto doporučuje, aby si lidé rozložili své úspory na několik míst. Podle něj je vhodné mít finanční prostředky v různých měnách, ale například také ve zlatě, případně také v kryptoměnách.
A jak se staví k hotovosti? Určitě není Dr. Pakla zastáncem toho, aby si lidé spořili jen doma do polštáře. Nicméně i podle něj je samozřejmě vhodné mít doma schovanou malou částku v hotovosti. Je to především pro případ dočasných problémů s elektronickými platbami.
Proč zrovna zlato kromě peněz?
Fyzické zlato je běžným způsobem diverzifikace úspor. Zlaté slitky nebo také zlaté mince nevyžadují k udržení své hodnoty fungování konkrétní banky. Dokonce ani žádné platební systémy. Zároveň jde o drahý kov, který je uznáván na mnoha trzích. Výhodou pochopitelně je, že zlato je možné uchovávat mimo finanční systém. Řešení je to také praktické, protože menší jednotky zlata se mohou jednoduše a snadno skladovat.
Alternativou ke zlatu je pochopitelně stříbro. Jeho nižší jednotková hodnota vám umožní vybudovat si pozici za méně peněz. Investiční vlastnosti těchto dvou kovů se však pochopitelně liší. Ptáte se, co šperky. Ano, je to také uchovatel hodnoty. Myslete však na to, že cena šperků neodráží jen hodnotu zlata nebo stříbra, které obsahují.
Zdroje článku: finanse.wp.pl, www.money.pl, forsal.pl, www.storicko.cz