Pekař prozradil trik: Domácí chleba zůstane vláčný a měkký celý týden, stačí přisypat 1 běžnou věc

Upečete si doma voňavý bochník a první den si na něm pochutnáte. Jenže za dva tři dny z něj máte na lince něco, co jde spíš zatloukat než krájet. Domácí chleba přitom chutná nesrovnatelně líp než kupovaný, o to víc mrzí, když tak rychle vyschne. Zkušení pekaři ale znají jednoduchý trik. Stačí do těsta přidat jednu úplně obyčejnou surovinu, kterou má ve spíži každý, a bochník zůstane vláčný mnohem déle.
Proč domácí chleba tvrdne rychleji, než ho stačíte sníst
Hned po vytažení z trouby začne z chleba pomalu unikat voda. Střídka postupně tuhne, drobí se a ztrácí pružnost, až z pěkného krajíce zbude cosi na strouhanku. Tenhle proces úplně zastavit nedokážete, dá se ale hodně zpomalit.
Velký vliv má i to, kam bochník uklidíte. Nejrychleji chleba vysychá v chladu, zhruba mezi nulou a deseti stupni. Přesně takovou teplotu má vaše lednice, a proto tam pečivo rozhodně nepatří, i když to spousta domácností dělá.
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Pekaři a zkušené hospodyně sázejí na jeden starý fígl. Do těsta zapracují uvařenou bramboru. Ta je plná škrobu a ten na sebe umí navázat vodu a udržet ji v těstě. Bochník tak zůstane pružný a vláčný i ve dnech, kdy by obyčejné pšeničné pečivo dávno osychalo.
Navrch získáte vláčnější, jemnější střídku a jemně nasládlou chuť. Takový krajíc skvěle chutná se sýrem, se šunkou nebo s medem. Bramborový chleba ostatně není žádná novinka, peče se dlouhá léta třeba v Irsku i v našich bramborářských krajích.
„Voda z vařených brambor obsahuje škrob, který pomáhá těstu zadržovat vlhkost,” vysvětlil Receptáři šéfkuchař David Šlapák. A právě u téhle vody se skrývá jeden praktický tip.
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Máte dvě možnosti a obě fungují. Buď uvaříte pár brambor, rozmačkáte je do hladka a vmícháte rovnou do těsta. S množstvím se netrapte, na půl kila mouky bohatě vyjdou jedna až dvě větší brambory. Druhá cesta je ještě jednodušší. Nevylévejte vodu, ve které se brambory vařily, a nahraďte jí část tekutiny v receptu.
Rozmačkaná brambora nebo voda z jejího vaření dodá těstu škrob, který udrží střídku déle měkkou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jedno pravidlo si ale pohlídejte. Voda z brambor nesmí být slaná, jinak si zaděláte na potíže s kynutím. Pokud brambory k obědu solíte, uvařte si na chleba pár kousků zvlášť. Než ji přidáte do těsta, nechte ji zchladnout na vlažnou teplotu. Horká tekutina by droždí spálila a těsto by pak nevykynulo.
Aby vydržel celý týden, zapomeňte na lednici
I ten nejlepší bochník zbytečně vysušíte špatným uložením. Nejlíp je chlebu při pokojové teplotě, tedy někde mezi 20 a 25 stupni. Samotné uložení pak zvládnete v pár krocích:
Přečtěte si také: Ani cibule, ani česnek. Do nejlepší pomazánky patří 1 surovina, kterou většina lidí hází do koše Zabalte bochník do čisté bavlněné nebo lněné utěrky, aby mohl dýchat. Uložte ho do chlebníku. Vyměňte utěrku po pár dnech za suchou. Vytřete nádobu čas od času, ideálně octovou vodou.
Vláčnost umí podržet i jedna drobnost navíc. Když k bochníku do chlebníku přiložíte kousek syrové brambory, pomalu odevzdává vlhkost do okolí a pečivo tolik neosychá. Podobně poslouží i plátek jablka. Takhle skladovaný a dobře upečený domácí chleba pak v pohodě vydrží celý týden.
Přebytečný chleba zachrání mrazák
Když víte, že celý bochník do týdne nesníte, nemá cenu čekat, až ztvrdne. Nakrájejte ho na plátky, jednotlivé krajíce proložte fólií a uložte do mrazáku. Takhle si chleba udrží chuť i vláčnost klidně několik měsíců.
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Rozmrazování je pak otázka chvilky. Krajíc necháte pár minut při pokojové teplotě nebo ho rovnou hodíte do topinkovače či trouby. Během okamžiku máte pečivo, které voní skoro jako čerstvě vytažené z pece.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/domaci-peceni-chleba-s-vodou-z-brambor/, https://www.vlasta.cz/recepty/bramborovy-chleb-recept-domaci-chleba-bez-kynuti/, https://kitchenette.cz/clanek/18-bramborovy-chleb, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/chleb-vydrzi-mekky-az-tyden-staci-jedna-malickost/, https://regiony.rozhlas.cz/jak-uchovavat-chleba-pekari-radi-jak-si-bochnik-uzit-i-po-tydnu-7420465, https://www.prozeny.cz/clanek/71-tip-jak-mit-stale-mekky-chleb-24382