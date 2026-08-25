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Pekař prozradil trik: Domácí chleba zůstane vláčný a měkký celý týden, stačí přisypat 1 běžnou věc

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Upečete si doma voňavý bochník a první den si na něm pochutnáte. Jenže za dva tři dny z něj máte na lince něco, co jde spíš zatloukat než krájet. Domácí...
Pekař prozradil trik: Domácí chleba zůstane vláčný a měkký celý týden, stačí přisypat 1 běžnou věc

Pekař prozradil trik: Domácí chleba zůstane vláčný a měkký celý týden, stačí přisypat 1 běžnou věc

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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