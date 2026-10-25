Newton před 300 lety předpověděl zánik Sluneční soustavy. Nová simulace ukazuje, že měl částečně pravdu

Ve třetí knize svého díla Opticks Isaac Newton popsal, jak vzájemné gravitační působení planet a komet vytváří drobné nepravidelnosti, které se mohou postupně zvětšovat a narušovat uspořádání celé Sluneční soustavy. Konkrétní datum jejího zániku neuvedl, o smrti Slunce nemluvil a o bílých trpaslících neměl ponětí. Přesto vystihl něco podstatného: Sluneční soustava nemusí zůstat stabilní navždy. Tým astrofyziků Konstantina Batygina, Jima Fullera a Freda C. Adamse nyní představil numerické simulace v práci zveřejněné na arXiv, která se zabývá tím, jak se může vnější Sluneční soustava po smrti Slunce rozpadnout. Výsledky naznačují, že k tomu může dojít výrazně rychleji, než předpokládaly některé starší modely. Newton měl pravdu v tom, že dlouhodobá stabilita soustavy není samozřejmostí. Mýlil se však v představě, co by mohlo její uspořádání nakonec narušit.
Co přesně Newton tvrdil, a co ne
Newton vycházel ze své gravitační teorie a ze známého problému vzájemného ovlivňování drah planet, zejména Jupitera a Saturnu. Jejich takzvaná „velká nerovnost“, tedy dlouhodobé kolísání poloh způsobené vzájemnou gravitací, ho vedla k úvahám o tom, zda se drobné odchylky mohou postupně hromadit. Domníval se, že Sluneční soustava nemusí zůstat navždy v dokonalém pořádku a že by v budoucnu mohla potřebovat Boží zásah, který by její uspořádání obnovil.
Důležité je ale také to, co v původním textu nenajdeme. Newton nepředpověděl smrt Slunce, nezmínil jeho přeměnu v bílého trpaslíka a neurčil žádný časový horizont. Jeho úvahy byly především filozofickým zamyšlením nad tím, zda je nebeská mechanika skutečně schopná udržet vesmír v dokonalém pořádku bez vnějšího zásahu. Pozoruhodná je však samotná myšlenka, že drobné gravitační poruchy mohou mít na mimořádně dlouhých časových škálách zásadní následky.
Kopance umírajícího Slunce
Starší vědecké modely pracovaly s poměrně klidným scénářem vývoje Slunce. Přibližně za pět miliard let vyčerpá vodík v jádře, začne se rozpínat a promění se v rudého obra. Po této fázi odhodí velkou část svých vnějších vrstev a zůstane po něm bílý trpaslík – malé, velmi husté jádro s hmotností přibližně poloviny dnešní hmotnosti Slunce.
Některé dřívější simulace předpokládaly, že Slunce bude ztrácet hmotu postupně a přibližně symetricky. Dráhy planet se kvůli úbytku hmotnosti centrální hvězdy rozšíří, ale jejich vzájemné uspořádání by mohlo zůstat po velmi dlouhou dobu zachováno. Odhady stability vnější Sluneční soustavy se v takových modelech pohybovaly kolem stovky miliard let po vzniku bílého trpaslíka.
Tým kolem Batygina však upozorňuje, že takový obraz může být neúplný. Doprovodný model Jima Fullera, rovněž publikovaný v roce 2026, popisuje přibližně deset tisíc epizod asymetrického vyvrhování hmoty během závěrečných fází života Slunce. Při každé z nich se uvolní množství hmoty řádově odpovídající jedné desetitisícině sluneční hmotnosti. Protože však hmota neuniká dokonale rovnoměrně všemi směry, může vznikající bílý trpaslík získávat drobné impulzy, které mění jeho pohyb.
Jednotlivé impulzy mohou mít rychlost jen několik metrů za sekundu, ale jejich kumulativní účinek podle modelu může dosáhnout přibližně půl kilometru za sekundu.
Taková změna už může být z hlediska dynamiky planetárního systému významná. Planety se mezitím přesouvají na vzdálenější oběžné dráhy v důsledku úbytku hmotnosti Slunce. Dodatečné změny pohybu centrálního tělesa pak mohou narušit jejich dosavadní gravitační rovnováhu a zvýšit pravděpodobnost chaotického vývoje.
Rozpad za miliardu let místo za sto miliard
Výsledky simulací naznačují, že nestabilita může nastat mnohem dříve, než předpokládaly některé starší modely. Přibližně 40 procent simulovaných případů se stalo nestabilními ještě před vznikem bílého trpaslíka, tedy v době, kdy Slunce stále ztrácí hmotu. Během první miliardy let po vzniku bílého trpaslíka se rozpadla většina modelovaných soustav. Do tří miliard let dosáhl podíl destabilizovaných případů přibližně 90 procent.
Srovnání se staršími odhady:
- Starší model (2020, postupná ztráta hmoty): Vnější Sluneční soustava měla zůstat stabilní přibližně 100 miliard let. Významnou roli v tomto scénáři hrála možná rezonance 5:2 mezi Jupiterem a Saturnem.
- Nový model (2026, nepravidelná ztráta hmoty): Typický rozpad nastává přibližně jednu miliardu let po vzniku bílého trpaslíka. Autoři zároveň zpochybňují starší závěr o zachycení Jupitera a Saturnu do rezonance 5:2 a připouštějí, že mohl být důsledkem numerických nepřesností simulací.
Rozdíl je tedy až dva řády: místo stovek miliard let může jít o pouhou jednu miliardu. V tomto scénáři se vnější Sluneční soustava nerozpadá jen kvůli postupnému hromadění vzájemných gravitačních poruch mezi planetami. Významnou roli hraje také samotné umírání Slunce, které mění podmínky pro pohyb všech těles v soustavě.
Jak vypadá konec Sluneční soustavy
Nejde o jedinou explozi ani o náhlou srážku všech planet. Jde o postupný dynamický rozpad, při němž se mění oběžné dráhy a některá tělesa mohou být ze soustavy zcela vyvržena.
V některých simulacích je Saturn vyhozen ze soustavy během několika milionů let. V jiných si Uran s Neptunem vymění pořadí, případně se jejich dráhy výrazně změní. Oběžné dráhy se mohou začít křížit a planety se mohou gravitačními interakcemi rozptýlit do mezihvězdného prostoru. Stanou se z nich takzvané volně plovoucí planety, které neobíhají kolem žádné hvězdy. Některá tělesa se mohou dočasně dostat do orbitální rezonance, ta však sama o sobě nezaručuje dlouhodobou stabilitu.
Pro Zemi je tento scénář relevantní především z teoretického hlediska. Naše planeta pravděpodobně přestane být obyvatelná mnohem dříve, než se začne rozpadat vnější Sluneční soustava. Podle standardních modelů vývoje Slunce by jeho rostoucí svítivost mohla během příští jedné až dvou miliard let zásadně změnit podmínky na Zemi. Později se Slunce promění v rudého obra a naši planetu může pohltit nebo ji vystavit podmínkám, které znemožní existenci kapalné vody na povrchu.
Rozpad vnější soustavy se tak týká především budoucnosti Jupitera, Saturnu, Uranu a Neptunu. Zároveň ale pomáhá vědcům pochopit, co se děje s planetárními systémy poté, co jejich hvězda dospěje do závěrečné fáze života.
Proč na tom záleží
Výsledky mohou být důležité také pro výzkum exoplanet a jejich pozůstatků. Astronomové pozorují takzvané znečištěné bílé trpaslíky, jejichž atmosféry obsahují těžší prvky. Tyto prvky by v nich za běžných podmínek neměly zůstávat dlouho, a proto se předpokládá, že se do atmosféry dostávají z okolního planetárního materiálu, například z asteroidů nebo úlomků rozpadlých planet.
Jedním z možných vysvětlení je, že gravitační změny po smrti hvězdy vychylují menší tělesa z jejich původních drah a posílají je směrem k bílému trpaslíkovi. Nové simulace nabízejí mechanismus, který by k takovému procesu mohl přispívat: chaotický vývoj planetárního systému může některá tělesa vyvrhnout do mezihvězdného prostoru, zatímco jiná nasměrovat blíže ke hvězdnému pozůstatku.
Newton ve svých Opticks přemýšlel o tom, zda vesmírný hodinový stroj potřebuje občasný zásah hodináře. Neměl k dispozici počítačové simulace, neznal moderní teorii vývoje hvězd a nevěděl, že Slunce je tvořeno především vodíkem a heliem. Přesto otevřel otázku dlouhodobé stability planetárního systému, která vědce zaměstnává dodnes.
Současný výzkum nabízí mnohem konkrétnější vysvětlení než Newtonovy filozofické úvahy. Sluneční soustava jednou skutečně projde zásadní proměnou. Ne proto, že by planety nutně samy postupně ztratily stabilitu, ale také proto, že jejich hvězda při závěrečných etapách svého života změní podmínky, za nichž se pohybují.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík