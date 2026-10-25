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Newton před 300 lety předpověděl zánik Sluneční soustavy. Nová simulace ukazuje, že měl částečně pravdu

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Isaac Newton v roce 1718 napsal, že Sluneční soustava jednou „bude potřebovat reformu“. Studie z roku 2026 mu dává za pravdu, ale z jiných důvodů.
Sluneční soustava, Vesmír

Sluneční soustava, Vesmír

Zdroj: Mezinárodní astronomická unie / Martin Kornmesser / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 25.10.2026 11:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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