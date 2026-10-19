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Neúspěšný kandidát do Senátu Radek Černý podá návrh na neplatnost hlasování

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Neúspěšný kandidát do Senátu na Žďársku Radek Černý (ODS) podá k Nejvyššímu správnímu soudu návrh na neplatnost hlasování. Do druhého kola voleb neprošel o jediný hlas. Volby vyhrál Josef Klement (KDU-ČSL), kterého do druhého kola voleb dostalo 11 373 hlasů, třetí Černý měl 11 372 hlasů.
Neúspěšný kandidát do Senátu Radek Černý podá návrh na neplatnost hlasování

Neúspěšný kandidát do Senátu Radek Černý podá návrh na neplatnost hlasování

Zdroj: facebooková stránka MUDr. Radek Černý
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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