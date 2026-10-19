Neúspěšný kandidát do Senátu Radek Černý podá návrh na neplatnost hlasování

Neúspěšný kandidát do Senátu Radek Černý podá návrh na neplatnost hlasováníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Neúspěšný kandidát do Senátu Radek Černý podá návrh na neplatnost hlasováníZdroj: facebooková stránka MUDr. Radek Černý
Článek byl publikován 19.10.2026 13:11
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →