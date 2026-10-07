Nejhorší chyba při rozmrazování masa v lednici. Dělá ji téměř 40 % lidí a ani o tom neví

Dát maso rozmrazit do lednice místo na kuchyňskou linku je přesně to, co odborníci doporučují. I u téhle správné metody se ale dá šlápnout vedle, a to způsobem, který většina lidí vůbec nevnímá. Záleží totiž na tom, kam přesně maso v lednici položíte. Tenhle jeden detail rozhoduje, jestli si připravíte bezpečnou surovinu, nebo rozesejete bakterie po zbytku lednice.
Lednice je správná volba, pozor ale na umístění
Pomalé rozmrazování v chladničce patří mezi nejbezpečnější postupy vůbec. Při teplotě kolem 4 °C maso povolí šetrně a celou dobu zůstane v bezpečném teplotním pásmu. Informační centrum bezpečnosti potravin při Ministerstvu zemědělství proto radí maso určené k rozmrazování ukládat do spodní části lednice.
Proč zrovna dolů? Z rozmrazujícího masa totiž postupně vytéká šťáva. Pokud leží na horní nebo prostřední polici, tahle tekutina odkapává na potraviny pod ním. Stačí, aby pár kapek z kuřete dopadlo na máslo, salát nebo sýr, které už nikdo tepelně neupravuje, a máte na talíři zárodky z úplně jiné suroviny.
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Tekutina, která z masa při tání uniká, zdaleka není neškodná voda. Množí se v ní bakterie, a to velmi rychle. Dokud je maso zmrzlé, bakterie v klidu spí. Rozjedou se ve chvíli, kdy teplota masa překročí 4 °C, a jsou to přesně ty zárodky, které v něm byly už před zamrazením. U drůbeže a vepřového se k tomu přidává riziko salmonely.
Přenos těchto zárodků na jídlo, které se už nebude vařit ani péct, se odborně označuje jako křížová kontaminace. Právě jí má správné uložení masa předejít. Syrové maso proto patří odděleně od vařených jídel, salátů nebo sýrů, které už přijdou na talíř bez dalšího vaření.
Téměř čtyři z deseti lidí dávají maso špatně
Jak je tahle chyba rozšířená, ukazují britské průzkumy Food and You 2, na které pro tamní Úřad pro potravinové standardy (FSA) opakovaně odpovídá kolem šesti tisíc lidí. Ukládat syrové maso vždy úplně dolů uvádí jen zhruba šest z deseti dotázaných. Zbylé téměř čtyři z deseti ho dávají doprostřed, nahoru, nebo prostě tam, kde je v lednici zrovna místo.
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Většina z nich přitom vůbec netuší, že dělá něco špatně. Maso je v lednici, teplota sedí, a tím to pro ně končí. Že záleží i na konkrétní polici, je informace, která se k lidem běžně nedostane.
Jak maso rozmrazit, aby neohrozilo zbytek lednice
Správný postup je jednoduchý a nestojí nic navíc:
Maso uložené do nádoby s vysokými okraji zachytí odkapávající šťávu a ochrání zbytek lednice. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Maso vyndejte z mrazáku ideálně večer před vařením a položte ho na nejspodnější polici. Položte maso do nádoby, která má dost vysoké okraje na to, aby pobrala všechnu tekutinu uvolněnou při tání. Když ho ještě podložíte tak, aby v odteklé šťávě přímo neleželo, uděláte pro jeho kvalitu i bezpečnost maximum. Nádobu i maso navíc zakryjte. Zabráníte tím odkapávání a zároveň tomu, aby maso nasálo pachy z okolních potravin. Počítejte s časem, protože podle množství může rozmrazování v lednici trvat klidně dva dny. Kdo plánuje nedělní oběd, měl by maso vytáhnout třeba už v pátek. Rozmražené maso už znovu nezmrazujte
Když maso jednou rozmrazíte, nevracejte ho zpátky do mrazáku. Opětovné zmrazení syrového masa vytváří pro bakterie ideální podmínky a zbytečně si koledujete o problém. Jiná situace nastává, pokud maso nejdřív tepelně zpracujete, tedy uvaříte nebo upečete, a teprve hotový pokrm případně zamrazíte.
A co když dva dny čekat nemůžete? Sáhněte raději po studené vodě než po kuchyňské lince. Maso v nepropustném sáčku ponořte do studené vody a tu po půlhodinách měňte, aby zůstávala chladná. „Takové způsoby rozmrazování jsou to nejhorší, co můžete se zmrazeným masem udělat,“ varoval před teplou vodou a odkládáním masa na linku Radek Slanec, výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa, v rozhovoru pro server Vitalia.cz. Studená voda, která se pravidelně mění, drží maso mimo rizikové teploty, zatímco miska zapomenutá přes noc na lince ho do nich naopak vhání.
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Zdroje: https://fresh.iprima.cz/magazin/bezpecne-rozmrazovani-masa-nejcastejsi-chyby-a-jak-se-jim-vyhnout-376222, https://prodejny.kaufland.cz/online-magazin/radost-z-vareni/rozmrazovani-masa.html, https://www.vitalia.cz/clanky/jak-spravne-rozmrazovat-maso-dva-dny-v-lednici/, https://science.food.gov.uk/article/158620-consumers-food-safety-practices-in-the-home-trends-and-insights-from-2020-to-2025, https://bezpecnostpotravin.cz/termin/lednicka/