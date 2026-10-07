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Nejhorší chyba při rozmrazování masa v lednici. Dělá ji téměř 40 % lidí a ani o tom neví

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Dennívýzva
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Dát maso rozmrazit do lednice místo na kuchyňskou linku je přesně to, co odborníci doporučují. I u téhle správné metody se ale dá šlápnout vedle, a to způsobem, který většina...
Nejhorší chyba při rozmrazování masa v lednici. Dělá ji téměř 40 % lidí a ani o tom neví

Nejhorší chyba při rozmrazování masa v lednici. Dělá ji téměř 40 % lidí a ani o tom neví

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 14:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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