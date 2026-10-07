Legendární boxer je bez marihuany postrachem. Abstinujícího Mikea Tysona se bála žena i děti

Legendární boxer je bez marihuany postrachem. Abstinujícího Mikea Tysona se bála žena i dětiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Legendární boxer je bez marihuany postrachem. Abstinujícího Mikea Tysona se bála žena i dětiZdroj: Most Valuable Promotions
Článek byl publikován 07.10.2026 07:15
Dva vzájemné zápasy ukázaly, že jejich rivalita nestojí jen na postojáři proti wrestlerovi. Ankalaev vyhrál...
Khabib Nurmagomedov ani šest let po posledním zápase neztratil své nejsilnější zbraně. V tréninku...
Převážení automaticky neznamená zrušený zápas. Soupeři se mohou domluvit na jiné váze, provinilec často...
Patrik Kincl a Dominik Humburger se 17. října utkají v hlavním zápase turnaje OKTAGONu 95. Makhmud Muradov...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
- Od UFC 1 po dnešní elitu. Jak takedowny, low kicky, práce u pletiva a menší rukavice změnily postoj v MMA
- Pereira vs. Ankalaev: proč wrestling bez takedownu fungoval a co změnila odveta
- Khabib dokazuje, že neztratil nic ze svých elitních grapplingových dovedností
- Pokuta, zrušený zápas i ztráta titulu. Jaké následky má v MMA nesplnění váhového limitu?