Kvíz: Co všechno víte o Asii? Těchto 10 otázek dá zabrat i těm nejchytřejším

Asie je největším i nejlidnatějším kontinentem na Zemi. Není proto překvapením, že je domovem nesčetného množství rozmanitých kultur, které se navzájem ovlivňují a prolínají. Rozmanitost Asie je jedním z důvodů, proč je tak zajímavá a proč si ji zamilovává stále více lidí. Asie není přitažlivá jen pro moderního člověka, Evropané se ji snažili podmanit už dávno předtím, než influenceři začali cestovat do Japonska.
Do Asie i přes možná nebezpečí
Dnes cestujeme do různých koutů světa za odpočinkem, památkami a zážitky. V minulosti šlo při cestách do neznáma o pouhé přežití. Lidé hledali potravu i nové zdroje, díky čemuž objevovali doposud neprobádané kouty světa. Podobně tomu bylo i v Asii. Z pohledu Evropanů tento kontinent představoval neznámé území, ačkoliv v těchto místech žili lidé již celá staletí. Zajímavý a atraktivní byl pro Evropu také z obchodního hlediska. Asie zkrátka měla věci, o kterých se Evropanům ani nesnilo. Jednalo se kupříkladu o papír, střelný prach, různé druhy koření, nové látky na oděvy či kávu.
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Obchod mezi Asií a Evropou existoval již nějakou dobu, přesto však nebyl bezpečný. Plavba lodí vyžadovala dlouhou cestu kolem Afriky a Hedvábná stezka, táhnoucí se přes 8 000 kilometrů, byla dlouhá a nebezpečná. To nás přivádí ke Kolumbovi a jeho snaze najít novou cestu do Asie přes Atlantický oceán. Osud s ním měl ovšem jiné plány. Jak víme, narazil totiž na Ameriku. Z historie vyplývá, že obchodníci a jejich zákazníci byli skutečně ochotni podstoupit velké množství nebezpečí jen kvůli lukrativnímu zboží z asijských zemí.
Dnes už nemusíme podnikat nebezpečné cesty, na nichž nás mohou přepadnout lupiči či piráti. Stačí nám jen pár kliknutí a máme asijský svět na dosah ruky. Kdysi dávno pro Evropany nebylo lukrativní jen asijské zboží, ale zejména tamní znalosti, které si můžete ověřit i v našem kvízu.
Kolik otázek se vám podaří uhodnout správně?
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Zdroje: Autorský text, Aeon, Britannica, My korean kitchen, Olympics, The Collector, UNESCO, United Nations