V Singapuru přišli na způsob, jak bojovat proti stárnutí: Budete se cítit mnohem vitálněji a vyzkoušet ho můžete i u nás

Lékem proti stárnutí se zde stal pravidelný pohyb. Nejedná se však o ledajaká sportovní cvičení, ale konkrétně o lekce parkouru. Parkour je sportovní disciplína, jejímž cílem je překonávání překážek nacházejících se v běžném prostoru měst. Jedná se například o skákání přes zábradlí, šplhání po zdech nebo třeba běhání po střechách. Nevyžaduje žádné speciální vybavení a náročnost si může každý přizpůsobit svým schopnostem. Parkour však bývá často spojován i s různými bláznivými kousky, jako jsou například skoky z jedné střechy na druhou, a z toho důvodu se mu věnují především mladí lidé. V Singapuru ale zavedli lekce parkouru pro seniory a používají ho jako lék proti stárnutí
Parkour není jen pro mladé
Singapur je jednou z nejrychleji stárnoucích zemí na světě. V roce 2025 byla více než pětina jeho obyvatelstva starší 65 let. Pro stát s necelými 6,1 milionu obyvatel se tedy jedná o velkou výzvu. Jak lze udržet stárnoucí populaci aktivní a zdravou? Ukazuje se, že odpovědí může být právě trénink parkouru.
Tréninky parkouru přizpůsobené potřebám seniorů se v Singapuru začaly vyučovat v roce 2017 a cílí primárně na lidi starší 60 let. Cílem není skákat z jedné střechy na druhou, ale vybudovat u cvičících sílu, flexibilitu a dobrou prostorovou orientaci. Dále se během lekcí učí, jak správně padat, aby předešli zbytečným úrazům. Pomocí parkouru se tedy naučí nejen jak na pád reagovat, ale také jak ho utlumit nebo se z něj dostat bez vážnějšího zranění.
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https://www.youtube.com/watch?v=xvgMw17BY_w
Cvičící, kteří se parkouru věnují dlouhodobě, uvádějí spoustu pozitivních dopadů na svůj život, například si dnes dokážou sami nosit zavazadla nebo nákup.
Mnoho z nich také říká, že si připadají mladší, mají větší sebejistotu při pohybu a jsou soběstačnější. Podle instruktorů parkouru pro starší nabízí tato cvičení něco, co málokteré jiné, tedy kombinaci síly, flexibility, prostorového vnímání a sebedůvěry zároveň. Stárnutí jinak
Singapur není v současnosti jediným státem, který řeší stárnoucí populaci a hledá způsoby, jak pomoci lidem stárnout důstojně a aktivně. Většina jiných zemí se soustředí primárně na zlepšování a modernizaci zdravotnictví. Singapur však zjevně hledá i netradiční řešení. A ukazuje se, že fungují, obzvlášť v kombinaci s moderním zdravotnictvím, jemuž se Singapur také dlouhodobě věnuje.
Mnozí účastníci parkourových lekcí zmiňují, že na první tréninky přicházeli skeptičtí, ale postupně si je zamilovali. Cítí, že se každým dnem zlepšují a že jejich odhodlání má výsledky. Lekce parkouru přizpůsobené přesně jejich potřebám jim tak dávají možnost pomalu prozkoumávat město a zároveň zlepšovat svou fyzičku. I to ukazuje, že lékem na stárnutí může být i hravost a zkoušení něčeho nového.
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https://www.youtube.com/watch?v=fwMvtoB5Wws
Pokud by vás zajímalo, jak takové parkourové lekce v Singapuru vypadají, můžete se podívat na videa ve článku.
Zdroje: Reuters, Movement, Monocle, CBC