Konec solárních panelů v Česku. Tohle řešení nepotřebuje sluneční svit a je o 70 % levnější

Vybitý telefon na horské chatě nebo uprostřed lesa, kde není zásuvka ani kousek slunce pro solární panel. Přesně na tyhle situace míří kanadský vynález, který si elektřinu vyrábí z větru a schová se do batohu. Nabít z něj jde telefon, notebook i dron. Se střešní fotovoltaikou na českých domech si nekonkuruje, hází ale rukavici přenosným solárním panelům, které se bez slunce neobejdou.
Zabalí se do velikosti láhve na vodu
Za nápadem stojí kanadská firma Aurea Technologies a její přístroj se jmenuje Shine 2.0. V jednom těle spojuje tři věci najednou: větrnou turbínu, powerbanku a řídicí elektroniku. Když ho složíte, zabere zhruba tolik místa jako litrová láhev na vodu a váží kolem 1,3 kilogramu. Snadno se tak veze i s ostatní výbavou v batohu.
Složená turbína zabere zhruba tolik místa jako litrová láhev na vodu a váží kolem 1,3 kilogramu. Zdroj: Oficiální materiály distributora.
Postavit ho zvládnete podle výrobce asi za dvě minuty. Ze schránky vytáhnete stojan a kotvicí lanka, vyklopíte tři lopatky, které opíšou kruh o průměru okolo 60 centimetrů, a turbína se sama natočí čelem proti větru. V balení je nižší stojan, dokoupit jde i vyšší verze. Ta přístroj zvedne nad okolní překážky a chytí silnější a vyrovnanější proudění.
Přečtěte si také: Elektrikář varuje Čechy: než pojedete na dovolenou, nevypínejte spotřebiče. Riskujete tím vyřazený alarm i zkažené potraviny Vyrábí proud i v noci a v dešti
Hlavní rozdíl proti solárnímu panelu je jednoduchý. Turbíně nevadí zataženo, mlha ani tma, vystačí si s větrem. Rozběhne se už při rychlosti kolem 13 kilometrů v hodině, což odpovídá mírnému vánku. Elektřinu proto umí dodávat ráno, večer i uprostřed noci.
Solární panel se v takových chvílích stává spíš přítěží, protože bez dostatku světla vyrobí jen málo nebo vůbec nic. Shine si poradí i za deště a nejlíp se cítí tam, kde vítr fouká spolehlivě, typicky u moře, v horách nebo v otevřené krajině. V úplném bezvětří ovšem turbína stojí. Naštěstí si energii ukládá do vnitřní baterie, takže i za klidného počasí čerpáte z toho, co nafoukala předtím.
Telefon za pár minut, ale jen v pořádném větru
Výkon má turbína napevno svázaný s tím, jak silně fouká. Při silném větru kolem 45 kilometrů v hodině, což je horní hranice provozního rozsahu turbíny, dobije podle výrobce telefon zhruba za 17 minut a notebook do dvou hodin. Uvnitř pracuje generátor s výkonem 50 wattů a baterie o kapacitě 12 000 mAh, ze které jde přes USB-C odebírat energii rychlostí až 75 wattů.
Přečtěte si také: Češi přestávají sušit prádlo v sušičce. Přišli na geniální způsob za 0 Kč, který funguje i v malém bytě
Jakmile vítr zeslábne, čísla se rychle propadnou. Při slabém vánku na spodní hranici rozsahu se nabití telefonu podle dostupných údajů protáhne až na jedenáct hodin a notebook by se podle propočtů dobíjel přes sedmdesát hodin. Na rychlý zisk energie se v klidném počasí spolehnout nedá. Aktuální rychlost větru, výrobu i stav baterie ukazuje mobilní aplikace propojená přes Bluetooth. Podle ní se rozhodnete, jestli turbínu necháte pracovat dál, nebo ji při slabém větru radši složíte.
Kromě telefonu a notebooku dobije i fotoaparát nebo dron. Přes zvláštní adaptér umí dodat proud také větším přenosným elektrárnám značek Jackery, EcoFlow nebo Bluetti.
Turbína se rozběhne už při mírném vánku a dobije telefon, notebook i dron, ať stojí na louce u stanu, v horách nebo u moře. Zdroj: Oficiální materiály distributora.
Klíčové technické parametry přehledně shrnuje následující tabulka:
Přečtěte si také: Ani větrák, ani klimatizace. Češi přišli na geniální způsob, jak v roce 2026 ochladit místnost bez výdajů na energie
Parametr Hodnota Hmotnost kolem 1,3 kilogramu Rozměry ve složeném stavu přibližně jako litrová láhev na vodu Průměr rotoru okolo 60 centimetrů Doba sestavení přibližně 2 minuty Rozběhová rychlost větru kolem 13 kilometrů v hodině Výkon generátoru 50 wattů Kapacita baterie 12 000 mAh Maximální výstup přes USB-C až 75 wattů Nabití telefonu (max. vítr 45 km/h) zhruba 17 minut Nabití notebooku (max. vítr 45 km/h) do dvou hodin Kolik stojí a komu se vyplatí
Základní turbína přijde u výrobce zhruba na 400 dolarů, v přepočtu tedy kolem 8 400 korun bez dopravy a dovozních poplatků. S vyšším stojanem a adaptérem na přenosné elektrárny, které se prodávaly zhruba po 138 dolarech za kus, se celá sestava dostane ke 14 tisícům. Objednat ji jde přímo na stránkách výrobce, který zásilky posílá i do zemí Evropské unie.
Levnější než solární panel s powerbankou to ovšem není. Skládací panely s výkonem kolem 100 wattů se u českých prodejců pohybují zhruba od 2 500 do 6 500 korun a powerbanka s kapacitou 12 000 mAh vyjde na 500 až 1 500 korun. Za srovnatelnou solární sestavu tedy dáte spíš méně. U Shine si připlácíte za to, že spojuje turbínu, baterii i regulátor do jednoho kusu a vyrábí i tam, kde panel nemá z čeho.
Přečtěte si také: Rolety v Česku končí. Nahrazuje je tahle 1 vychytávka, která ochrání byt i dům před vedry
Nadpis o konci solárních panelů a o výrazně nižší ceně je přesto nadsázka. Turbína nenahradí fotovoltaiku na střeše ani nevyjde levněji než přenosný panel, míří na kempaře, cestovatele a lidi, kteří chtějí záložní zdroj pro výpadky proudu. Výrobce už navíc chystá silnější model Shine 3.0 s vyšším výkonem pro náročnější spotřebiče.
Zdroje: https://newatlas.com/outdoors/aurea-shine-2-portable-wind-turbine/, https://gearjunkie.com/technology/shine-2-0-wind-turbine-camping-charger, https://interestingengineering.com/energy/shine-2-portable-wind-turbine, https://www.engadget.com/home/smart-home/the-shine-20-is-a-compact-wind-turbine-for-your-next-camping-trip-191000940.html, https://shineturbine.com/products/shine-2-0-portable-wind-turbine
Byl pro vás tento článek přínosný?
Děkujeme za vaši odezvu!