Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Češi vytahují ze zásuvek tuhle drobnost. Sežere víc energie než lednice, i když se bez ní většina obejde

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Někde dole ve sklepě nebo odstavený v garáži roky jen tiše brní a nikdo mu nevěnuje pozornost. Přitom...
Češi vytahují ze zásuvek tuhle drobnost. Sežere víc energie než lednice, i když se bez ní většina obejde

Češi vytahují ze zásuvek tuhle drobnost. Sežere víc energie než lednice, i když se bez ní většina obejde

Zdroj:
Reklama
Další články z FVE.info
Ani indukce, ani sklokeramika. Vrací se tenhle způsob vaření, který je 3x lepší a Češi ho milují
Ani indukce, ani sklokeramika. Vrací se tenhle způsob vaření, který je 3x lepší a Češi ho milují
Tuhle velkou chybu dělají Češi při nabíjení telefonů. Stojí je to i 150 Kč navíc a většina to přehlíží
Tuhle velkou chybu dělají Češi při nabíjení telefonů. Stojí je to i 150 Kč navíc a většina to přehlíží

Většina lidí nad tím vůbec nepřemýšlí. Telefon dobijeme, kabel necháme viset ze zásuvky a jdeme dál. Přitom...

Tenhle spotřebič spolkne až 30 % účtu za elektřinu. Nový typ ohřevu srazí spotřebu až o 70 %
Tenhle spotřebič spolkne až 30 % účtu za elektřinu. Nový typ ohřevu srazí spotřebu až o 70 %

Většina lidí hledá úspory u pračky, myčky nebo světel a přitom přehlíží nenápadnou nádobu s teplou vodou,...

Češi vůbec neví, že před podzimem by měli s okny udělat tuhle 1 věc. Během sezóny jim pak ušetří klidně 3 000 Kč
Češi vůbec neví, že před podzimem by měli s okny udělat tuhle 1 věc. Během sezóny jim pak ušetří klidně 3 000 Kč

Až venku začne přituhovat, pozná se na topení každá skulina kolem oken. Přitom existuje jeden zásah, kterým...

Tenhle 1 domácí spotřebič spotřebuje víc proudu než lednice. Většina lidí ho nechává zapnutý
Tenhle 1 domácí spotřebič spotřebuje víc proudu než lednice. Většina lidí ho nechává zapnutý

Účet za elektřinu umí pořádně naštvat a člověk pak přemýšlí, co ho vyhnalo tak vysoko. Prsty se nejčastěji...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

Všechny články tohoto autora →
FVE.info
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.