Češi vytahují ze zásuvek tuhle drobnost. Sežere víc energie než lednice, i když se bez ní většina obejde

Někde dole ve sklepě nebo odstavený v garáži roky jen tiše brní a nikdo mu nevěnuje pozornost. Přitom z účtu za elektřinu ukusuje víc než spotřebiče, které máte denně v ruce. Není to žádná drobnost v pravém slova smyslu, ale starý nebo záložní mrazák, na který si doma málokdo vzpomene. A právě ten teď čím dál víc domácností bez váhání odpojí od proudu.
Spotřebič, který jede, i když spíte
Když dorazí vysoký nedoplatek, míří první podezření skoro vždy na pračku a myčku. Odběr mají vysoký, u řady modelů kolem dvou tisíc wattů. Naplno ale běží jen během krátkého programu, který pustíte sotva několikrát do týdne. Za celý rok se proto jejich provoz obvykle zastaví na několika stovkách korun, jen výjimečně vyleze lehce nad tisíc.
S mrazákem je to jinak. Na rozdíl od nich ho nemůžete jen tak vypnout. Kdybyste ho odpojili na noc nebo před odjezdem na dovolenou, zmrazené jídlo by roztálo. Pracuje tedy bez přestávky celý rok a proud odebírá i během týdnů, kdy jeho víko ani jednou nezvednete. Kvůli téhle nepřetržitosti jeden starší kus v klidu utáhne spotřebu pračky a myčky dohromady.
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Problém dělá hlavně stáří. Model, kterému je přes deset let, pochází z časů, kdy výrobci na spotřebu tolik nehleděli. Jeho chlazení i zateplení dnešním strojům nestačí, a tak musí kompresor běžet déle, aby uvnitř vůbec udržel potřebný mráz. Skutečná spotřeba proto často přeroste číslo, které kdysi svítilo na energetickém štítku.
U staršího mrazáku narostlá námraza a slabší izolace nutí kompresor běžet déle, takže skutečná spotřeba často přeroste hodnotu z energetického štítku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
K tomu se přidává problém typický hlavně pro druhý mrazák. Lidé ho drží jako rezervu odsunutou v garáži nebo nevytápěné komoře a většinu roku v něm mají sotva pár balíčků. Takový poloprázdný přístroj ale chladí hlavně vzduch kolem sebe, dře prakticky pro nic a účet za elektřinu tím zbytečně roste.
Kolik to spolkne za rok
U staršího mrazáku, ať už skříňového nebo truhlicového, se roční spotřeba běžně pohybuje mezi 400 a 700 kilowatthodinami. Při dnešních cenách elektřiny to podle sazby a dodavatele vyjde orientačně na dva až čtyři tisíce korun za rok, a to za jediný spotřebič, který navíc většinu času jen tiše čeká.
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Úsporná lednice dnešní výroby je proti tomu úplně jinde. Ročně jí stačí řádově kolem sta kilowatthodin, což v penězích dělá zhruba šest set korun, tedy jen zlomek toho, co spolyká starý mrazák. Nový úsporný model přitom ušetří i víc než dva tisíce korun ročně a rozdíl za pár sezon přeleze deset tisíc, takže se jeho nákup časem vrátí.
Srovnání obou spotřebičů shrnuje tato tabulka:
Spotřebič Spotřeba za rok Náklady za rok Starší mrazák (nad 10 let) 400 až 700 kWh 2 000 až 4 000 Kč Úsporná lednice dnešní výroby kolem 100 kWh zhruba 600 Kč Potřebujete ji vůbec zapnutou celý rok?
Než starý mrazák vyměníte, zkuste si položit ještě jednodušší otázku. Jestli si druhou mrazničku držíte hlavně jako rezervu pro velkou úrodu nebo zabijačku, spočítejte si upřímně, jak často je doopravdy plná. Pokud v ní skoro celý rok skladujete jen pár balení, platíte hlavně za chlazení prázdného prostoru.
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V takovém případě ho přes zimu klidně vypněte, případně rovnou zvažte, jestli má cenu ho držet v chodu po celých dvanáct měsíců. Za peníze, které spotřebuje nadarmo, si čerstvé potraviny snadno dokoupíte v obchodě. Přesně proto teď spousta lidí přebytečný mrazák bez váhání odpojí.
Když si ho chcete nechat, zkroťte spotřebu
Někdo se staré mrazničky vzdát nechce a ani nemusí. I tak jde její spotřebu přibrzdit pár jednoduchými zvyky:
Začněte u teploty. Nastavení kolem minus osmnácti stupňů úplně stačí, chladit na víc už jen zvyšuje účet, aniž by to potravinám prospělo. Nezapomínejte na pravidelné odmrazování u modelů bez systému no frost. Silná vrstva ledu zhoršuje přenos chladu a spotřebu zvedne klidně o pětinu. Vyzkoušejte také těsnění u dvířek. Zavřete je přes kousek papíru a zkuste s ním pohnout. Když vyjede ven bez odporu, guma už netěsní a chlad uniká pryč. Roli hraje i to, kam přístroj postavíte. U trouby nebo topení se pořád ohřívá a kompresor spíná častěji, kdežto ve studené spíži nebo chladném koutě má práci znatelně lehčí. A jestli mrazák zeje prázdnotou, doplňte volný prostor uzavřenými lahvemi naplněnými vodou, kterou v nich necháte zmrznout. Led uvnitř drží chlad a kompresor se pak tolik nenadře. Přečtěte si také: Tuhle velkou chybu dělají Češi při nabíjení telefonů. Stojí je to i 150 Kč navíc a většina to přehlíží
Zdroje: https://www.az-elektrina.cz/spotreba/mraznicky/, https://www.eon.cz/radce/blog/jake-jsou-provozni-naklady-lednice-a-a-a-a/, https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/jakou-spotrebu-ma-vase-lednice-za-rok-mozna-platite-zbytecne-moc-174048, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/prazdny-mrazak-spotreba-energie/, https://www.tiscali.cz/cesi-ve-velkem-vyhazuji-tenhle-1-spotrebic-zere-vic-nez-pracka-a-mycka-dohromady-a-pritom-se-da-lehce-nahradit-754154
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