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Strop rozebraný na kusy i nové vychytávky. Jak dopadla oprava Průmyslového paláce?

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Po osmnácti letech po požáru, který zničil levé křídlo, je Průmyslový palác zase kompletní. Prošel rekonstrukcí za tři miliardy a je připraven na veletrhy, kongresy, kulturní, sportovní i společenské akce. Podívejte se, jak to v něm po dokončení vypadá.
Strop rozebraný na kusy i nové vychytávky. Jak dopadla oprava Průmyslového paláce?

Strop rozebraný na kusy i nové vychytávky. Jak dopadla oprava Průmyslového paláce?

Zdroj: Anh Tuan Tran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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