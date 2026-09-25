Strop rozebraný na kusy i nové vychytávky. Jak dopadla oprava Průmyslového paláce?

S kompletní rekonstrukcí se začalo před čtyřmi a půl lety a podílelo se na ní přes dva tisíce lidí. Samozřejmě projektanti, stavbaři, techničtí specialisté a restaurátoři, k tomu i truhláři, malíři, kováři, štukatéři, pasíři, klempíři, vitrážisté, zlatníci a hodináři.
Neměli lehkou práci, předchozí zásahy během 130 let nebyly vždy kvalitní a odborné.
„Řada z nich nebyla dostatečně zdokumentována a skutečný stav některých konstrukcí bylo možné zjistit až po jejich odkrytí. Výraznou komplikaci představovala především Smetanova vestavba z 50. let 20. století, která zakryla původní ocelové konstrukce a na řadě míst zamezila přístup k nim. Stavbaři se museli vypořádat také s nezmapovanými inženýrskými sítěmi, neúplnou dokumentací historických zásahů nebo se špatným stavem základových konstrukcí,“ zmínil mluvčí magistrátu Vít Hofman.
Zatímco se střední hala a pravé křídlo rekonstruovalo, vyhořelé levé křídlo museli postavit kompletně nové. Nynější ocelová konstrukce kopíruje pravé křídlo, odpovídá vzhledem i proporcemi. Pod ním vybudovali suterén, kde je technické a návštěvnické zázemí, sklady, zásobování a vjezd pro kamiony.
Mezi další novinky patří i vzduchotechnika, požární systémy, sprinklery, vodní mlha, rozdělení prostoru do kouřových sekcí, nouzové osvětlení, lokální bateriové systémy a dieselagregáty.
Topí se několika způsoby, podlahou, fancoily, splity, klasickými tělesy i vzduchem. Přes ten se bude i chladit. Vybudovali tu celkem šest strojoven a 70 vrtů pro tepelná čerpadla, která budou fungovat jako sekundární zdroj.
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Nejvíc práce měli ale ve střední hale. Části ocelové konstrukce museli kvůli korozi nahradit novými, vrátit na své místo historické prvky jako atiky, hrotnice, dekorativní prvky, erby, části fasády nebo svatováclavskou koruna na vrchol věže.
„Zvláštní pozornost pak byla věnována hodinové věži, která je výrazným prvkem Průmyslového paláce. Její konstrukce dosahuje výšky přibližně 51 metrů a váží zhruba 26 tun. V rámci rekonstrukce byla snesena, kompletně obnovena a následně osazena zpět. Renovován byl také historický hodinový mechanismus, ciferníky a ručičky,“ uvedl Hofman.
Její malovaný dřevěný strop pak museli demontovat po jednotlivých prknech, která označili, opravili a vrátili zpět. Celkem to bylo 1232 prken v 77 polích.
Vitráže také demontovali a odvezli do specializovaní sklárny Kolektiv Ateliers v Novém Boru. Tam 5 023 skleněných výplní o celkové ploše 2 256 metrů čtverečních restaurovali a soubor 107 700 jednotlivých kusů skla zase odvezli zpět.
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„Mimořádný příběh má především oválná malovaná vitráž na bočním průčelí levého křídla. Původní dílo s motivem Orba a lov, vytvořené podle předlohy Mikoláše Alše, zničil požár v roce 2008. Její návrat umožnila veřejná výzva Hledá se Mikoláš Aleš, díky níž se podařilo získat historickou fotografickou předlohu. Nová vitráž má přibližně 5,8 na 3,3 metru, malovaná plocha činí přibližně 19 metrů čtverečních a vznikla z přibližně 980 kusů skla. Samotná malba trvala přibližně tři měsíce,“ zdůraznil Hofman.
Výstaviště Praha připravilo pro veřejnost komentované prohlídky, pro termín od 25. září až do 11. října už jsou ale vyprodané. Pro další nabídky je dobré sledovat web.