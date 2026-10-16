Je rocker a nonstop kalí. Lidé si na sítí dobírají Vondráčka za jeho výstup v České televizi

Tak a je to zase tady. Lidé si na sociální síti X dobírají poslance Radka Vondráčka kvůli alkoholu. Domnívají se, že měl pan poslanec lidově řečeno v žilce. Jestli měl skutečně nakoupeno, se rozhodně nikdo nedozví. Když se ale na jeho vstup podíváme, leccos tomu může nasvědčovat. Popravdě řečeno, alespoň tento politik pobavil. I když zábavu za své peníze, které platím na daních, bych si představoval trochu jinak.
Špatná artikulace z člověka ještě opilce nedělá
Jeden z uživatelů píše, že byl Radek Vondráček 13. října v rozhovoru na ČRo+ ráno v 8:00 totálně nadraný. Dokladuje to pomalým vyslovováním a frázováním. Nuž, zřejmě chtěl něco zdůraznit, a tak mluvil velmi pomalu. To bych zcela jistě alkoholu ještě nepřičítal. Navíc v 8.00 ráno? To by si tento politik musel dát hodně zajímavou snídani. Mimo jiné zmíněný uživatel také psal, že Vondráček neútočil na svého oponenta. Zmínil se také o obvyklých anofertích plcích a mlžení.
Někdo je rocker a nonstop kalí, někdo je ústavní činitel a taky nonstop kalí.
Radek Vondráček ve čerejším Interview ČT24: https://t.co/nFhUNlyjid
— Radecho ♛ (@Radecho) October 14, 2026
Nelze se divit, že jde o Zemanova kandidáta na Hrad
I takto lidé narážejí na Vondráčkovo vystoupení v České televizi. Bývalý prezident Miloš Zeman je nepochybně známý svým kladným vztahem k alkoholu. Ostatně jeho vystoupení s virózou u korunovačních klenotů je skvostem videoték jak na internetu, tak v různých mobilech a počítačích mnohých uživatelů.
Exprezident Miloš Zeman: Foto Kancelář prezidenta republiky
Jedna uživatelka sledovala i vzhled poslance
Někteří lidé si dají skutečně mravenčí práci. Jedna z uživatelek sociální sítě X psala o tom, že alkohol (zejména větší množství) druhý den často způsobuje otoky ve tváři, včetně oblasti kolem nosu a podél nasolabiálních rýh. Tyto otoky bývají lesklé a napjaté, oboustranné. Zajímavé sdělení, jen co je pravda.
Tip: Ubohost. Vondráček nedokázal poděkovat voličům bez rýpané do prezidenta.
Četl větu Dmitrije Peskova
Přesně tak. Vondráček navíc hodnotil dohodu mezi USA a Ruskem, která je výhodná pro USA, globální trhy i pro Rusko. Redaktor se poslance ještě ptá na to, proč Andrej Babiš říkal, že jde o facku pro Evropu. To už je ale zřejmě vedlejší. Show skončila. Vy se na výstup pana poslance můžete podívat v článku a sami posoudíte.
Zdroje info: Autor, X
Poslanec Radek Vondráček: Náhledové foto Radek Vondráček/Meta
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