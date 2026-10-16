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Je rocker a nonstop kalí. Lidé si na sítí dobírají Vondráčka za jeho výstup v České televizi

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Tak a je to zase tady. Lidé si na sociální síti X dobírají poslance Radka Vondráčka kvůli alkoholu. Domnívají se, že měl pan poslanec lidově řečeno v žilce. Jestli měl skutečně nakoupeno, se rozhodně nikdo nedozví. Když se ale na jeho vstup podíváme, leccos tomu může nasvědčovat. Popravdě řečeno, alespoň tento politik pobavil. I když zábavu za své peníze, které platím na daních, bych si představoval trochu jinak.
Radek Vondráček

Radek Vondráček

Zdroj: Radek Vondráček/Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 05:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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