Ibišek a ploštice: ne vždy je třeba rychlý (likvidační) zásah

Ibišek je nenáročnou rostlinou, o kterou se nemusíte příliš starat. Možná jste si ale všimli, že dokáže přilákat mnohé nezvané hosty. Mezi nimi se mohou objevit také ploštice. Jakmile si jich na listech nebo stoncích všimnete, nemusíte hned sahat po postřiku. Zatímco o některých hmyzích návštěvnících víte, že rostlinu poškozují tím, že sají její šťávy, existují i takoví, kteří naopak fungují jako predátoři – čili pochutnají si na škůdcích. Než tedy začnete hubit, zjistěte si podrobnosti. Navíc: váš ibišek pravděpodobně menší hmyzí rodinku zvládne naprosto bez úhony.
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