Horoskop na 40. týden roku 2026: Lvi získají nový impuls, Býci odhalí skryté emoce

Beran (21. 3. – 20. 4.)
Tento týden vás povede k větší rovnováze mezi vlastními potřebami a očekáváním lidí kolem vás. Slunce ve Vahách zvýrazňuje oblast
vztahů a spolupráce, proto můžete řešit témata, která vyžadují více otevřenosti i ochoty hledat společnou cestu. Merkur ve Štíru vám pomůže podívat se hlouběji na situace, které jste možná dříve vnímali pouze povrchně. Ve vztazích může přijít důležitý rozhovor, který přinese větší jasno. Nebojte se říct, co skutečně potřebujete. Býk (21. 4. – 21. 5.)
Tento týden vás vede k zamyšlení nad vztahy, hodnotami a tím, co vám přináší skutečný pocit jistoty. Venuše ve Štíru otevírá hlubší témata spojená s důvěrou, blízkostí a schopností sdílet své emoce. Některé vztahy mohou získat větší hloubku právě díky upřímnosti. Slunce ve Vahách zároveň připomíná význam rovnováhy v každodenním
životě. Najděte si čas nejen na povinnosti, ale také na aktivity, které vám přinášejí radost a vnitřní klid. Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Tento týden budete mít příležitost lépe pochopit vlastní potřeby i způsob, jakým komunikujete s ostatními. Slunce ve Vahách podporuje
kreativitu, nové nápady a společenské kontakty. Merkur ve Štíru vás však vede k větší důkladnosti – některé odpovědi nenajdete v rychlé reakci, ale až při hlubším zamyšlení. V pracovních záležitostech se vyplatí věnovat pozornost detailům. Ve vztazích může být důležité říct nahlas to, co jste dosud pouze naznačovali.
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Tento týden vás povede k většímu zaměření na rodinné vztahy, osobní hranice a vnitřní jistotu. Slunce ve Vahách zvýrazňuje potřebu harmonického prostředí a může vás přivést k řešení záležitostí spojených s
domovem. Merkur ve Štíru podporuje intuici a schopnost vnímat i to, co ostatní neříkají přímo. Mars ve Lvu vám dodává energii, ale připomíná také potřebu nepřebírat odpovědnost za všechno sami. Důležité bude najít rovnováhu mezi péčí o druhé a péčí o sebe. Lev (23. 7. – 22. 8.)
Mars ve vašem znamení vám přináší zvýšenou energii,
motivaci a chuť pustit se do věcí, které vás opravdu baví. Tento týden můžete pocítit větší potřebu ukázat své schopnosti nebo se postavit za své nápady. Slunce ve Vahách podporuje komunikaci, spolupráci a nové kontakty, které vám mohou přinést zajímavé příležitosti. Merkur ve Štíru vás ale zároveň vede k tomu, abyste se zamysleli nad tím, co je pro vás skutečně důležité. Síla nebude pouze v tom být vidět, ale také v pochopení vlastních priorit. Panna (23. 8. – 22. 9.)
Tento týden vás povede k většímu zamyšlení nad tím, co vám přináší skutečnou stabilitu a jakým způsobem využíváte svůj čas i energii. Slunce ve Vahách zvýrazňuje oblast hodnot,
financí a vlastních priorit. Možná si uvědomíte, že některé věci už nepotřebujete držet pouze ze zvyku a je čas nastavit nový přístup. Merkur ve Štíru podpoří hlubší přemýšlení, důležité rozhovory i schopnost odhalit podstatu problému. Ve vztazích vám prospěje větší otevřenost, protože ne všechno musí být vyřešené dokonale, aby to mohlo fungovat.
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Slunce ve vašem
znamení vás vede k většímu zaměření na vlastní potřeby, identitu a směr, kterým chcete pokračovat. Tento týden můžete získat větší jasno v tom, co už vám neslouží a kde naopak chcete více investovat svou energii. Merkur ve Štíru podporuje hlubší rozhovory a schopnost pojmenovat věci, které jste dříve pouze tušili. Venuše ve Štíru zároveň připomíná, že skutečná harmonie nevzniká vyhýbáním se nepříjemným tématům. Pokud budete ochotni být upřímní sami k sobě i k ostatním, můžete vztahy výrazně posílit. Štír (24. 10. – 22. 11.)
Tento týden patří mezi intenzivnější období právě pro vás. Merkur a Venuše ve vašem znamení přinášejí podle astrologických výkladů větší potřebu autenticity, hlubších emocí a upřímného pohledu na vlastní vztahy i hodnoty. Začátek retrográdní Venuše může symbolicky otevírat témata minulosti – například staré vztahové vzorce, nevyřešené pocity nebo otázky toho, co od blízkosti skutečně očekáváte. Slunce ve Vahách vás zároveň vede k větší
péči o vnitřní rovnováhu. Dopřejte si čas vše promyslet a nedělejte rozhodnutí pouze pod vlivem momentálních emocí. Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Tento týden vás vede k zamyšlení nad tím, kam směřujete a jaké cíle mají pro vás skutečný význam. Slunce ve Vahách podporuje přátelství, spolupráci a projekty, které mohou mít dlouhodobý potenciál. Merkur ve Štíru vás ale zároveň vybízí k větší introspekci, protože některé odpovědi možná nenajdete ve vnějším světě, ale spíše při zamyšlení nad vlastními motivacemi. Mars ve Lvu podporuje odvahu, kreativitu a chuť rozvíjet své schopnosti. Nebojte se ukázat své nápady, ale dopřejte si čas také na plánování.
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Tento týden se zaměří na pracovní cíle, dlouhodobé plány a způsob, jakým chcete být vnímáni okolím. Slunce ve Vahách zvýrazňuje kariérní oblast a může vás přivést k úvahám o tom, jestli současný směr odpovídá vašim skutečným ambicím. Merkur ve Štíru podporuje strategické myšlení a schopnost najít řešení i složitějších situací. Ve vztazích se snažte nezůstávat pouze v roli toho, kdo všechno plánuje a zajišťuje. I vy potřebujete prostor pro odpočinek a podporu druhých.
Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Tento týden vám přinese možnost podívat se na některé situace z nové perspektivy. Slunce ve Vahách podporuje
vzdělávání, cestování, nové zkušenosti a hledání širších souvislostí. Merkur ve Štíru vás zároveň vede k hlubším úvahám o vašich dlouhodobých cílech a o tom, kam chcete svou energii směřovat. Můžete si uvědomit, že některé staré plány potřebují upravit, aby lépe odpovídaly tomu, co skutečně chcete. Mars ve Lvu zvýrazňuje vztahy a spolupráci – důležitá bude schopnost hledat rovnováhu mezi vlastní svobodou a potřebami druhých. Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Tento týden se zaměří na témata důvěry, sdílení a hlubších životních hodnot. Slunce ve Vahách zvýrazňuje oblast vztahů, financí a závazků, které sdílíte s ostatními. Merkur ve Štíru podporuje intuici a schopnost vnímat souvislosti, které nejsou na první pohled viditelné. Pokud jste v poslední době řešili důležité rozhodnutí, nyní můžete získat nový pohled na situaci. Venuše ve Štíru zároveň připomíná význam opravdové blízkosti, protože vztahy založené na důvěře mohou získat větší hloubku.
Zdroje: Astro.com, AstroSeek, Cafe Astrology, Astrolis