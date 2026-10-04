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Historie kávy aneb jak se z docela neznámého rituálního nápoje stala globální komodita

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„Ach! Jak sladce chutná káva, lepší než tisíc polibků, jemnější než muškátové víno. Kafe, kafe, musím to mít. A pokud mě někdo chce povzbudit, oh, dej mi šálek kávy!“ Zní libreto Kávové kantáty od Johanna Sebastian Bacha.
Historie kávy aneb jak se z docela neznámého rituálního nápoje stala globální komodita

Historie kávy aneb jak se z docela neznámého rituálního nápoje stala globální komodita

Zdroj: Bruno Befreetv / Creative commons, CC-BY-SA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 05:00

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