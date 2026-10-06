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Grolich opět drtí Alenku. Čísla jí dle něj nesedí

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Dennívýzva
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Video jihomoravského hejtmana Jana Grolicha jsou hodně zajímavá, trefná a vtipná. V podstatě se neustále strefuje do počtů ministryně financí Aleny Schillerové. Ta je pro něj jakýmsi snadným terčem. Divit se tomu nelze, jelikož čísla skutečně nějak nesedí, což pozná jakýkoli průměrně vzdělaný člověk. Poslední video bylo vcelku zábavné a poučné. Možná se skutečně v naší politice rodí něco nového, co by mohlo mít naději na úspěch. Těžko říct, zdali lze s vtipem a lehkostí v naší politice prosadit.
Smiling man in a navy blazer and light blue shirt during a meeting, with a blurred teammate performing a high-five in the foreground.

Smiling man in a navy blazer and light blue shirt during a meeting, with a blurred teammate performing a high-five in the foreground.

Zdroj: Jan Grolich/Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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