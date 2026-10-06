Grolich opět drtí Alenku. Čísla jí dle něj nesedí

Video jihomoravského hejtmana Jana Grolicha jsou hodně zajímavá, trefná a vtipná. V podstatě se neustále strefuje do počtů ministryně financí Aleny Schillerové. Ta je pro něj jakýmsi snadným terčem. Divit se tomu nelze, jelikož čísla skutečně nějak nesedí, což pozná jakýkoli průměrně vzdělaný člověk. Poslední video bylo vcelku zábavné a poučné. Možná se skutečně v naší politice rodí něco nového, co by mohlo mít naději na úspěch. Těžko říct, zdali lze s vtipem a lehkostí v naší politice prosadit.
Dluh 1200 miliard za uplynulé 4 roky
Klasická Alena Schillerová. Jen málokteré její vystoupení se obejde bez toho, aniž by musela nutně poukazovat na předchozí vládu a její hospodaření. Rýpání si do Zbyňka Stanjury se stalo jakýmsi koloritem i skoro rok poté, co se stala ministryní financí a u vesla je ona sama. Nyní si Schillerová rýpnula do toho, že za 4 roky předchozí vlády vznikl dluh 1200 miliard korun. To není nepochybně málo. Jak ale fungovala a funguje ona sama? Možná by stálo za to mrknout se občas do zrcadla. Ne přes fotofiltr, ale normálně.
Moment, to mi nevychází, ani s těmi milióny… https://t.co/D3MMTrwJLl
— Jan Grolich (@JanGrolich) October 5, 2026
Tohle jste chtěli?
Takto provokativně se ještě samotná Schillerová zeptá. Místo aby se zabývala současnou situací, bude raději ještě stále plivat na minulou vládu. Ano, tak to v mnohých ohledech nezvládla, nicméně nyní by Schillerová měla raději makat, jak všichni z jejího hnutí tvrdí.
Tip: Grolich ve videu drtil i ministra Červeného. Míra trapnosti byla skutečně vysoká.
Jednoduchá čísla hovoří jasně
Grolich jednoduše napsal celkový dluh Stanjury na tabuli. Poté už ale začal s dluhy samotné Schillerové za doby její vlády. Za rok 2027 se navrhuje 386 milionů, za rok 2026 je to 310 milionů. V roce 2022 šlo o 376 miliard korun. Když se ke všemu přičte rok 2021, kdy to bylo 320 miliard, vychází nám celková suma 1392 miliard. To je nějaké zvláštní. Ten Stanjura, ten musel neskutečně zlobit.
Současná ministryně financí Alena Schillerová: Foto Úřad vlády ČR
Exministr financí Zbyněk Stanjura: Foto Úřad vlády ČR
Absolutní čísla nejsou všechno
Není od věci podívat se také na procenta schodku k poměru HDP. Stanjura v loňském roce předával 2.5 % HDP, luxusní paní účetní se v roce 2021 se mohla pochlubit schodkem 6,5 %. To už se ale dnes moc neřeší a na sociálních sítích o tom paní Alenka videa nenatáčí. Proč? Vždyť je to škoda.
Zdroje info: Autor, X
Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich: Náhledové foto Jan Grolich/Meta
The post Grolich opět drtí Alenku. Čísla jí dle něj nesedí
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