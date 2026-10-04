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Koupili jste masivní terakotu s garancí odolnosti, ale na jaře zametáte jen střepy. Obyčejná mokrá hlína uvnitř zafunguje přes zimu jako brutální průmyslový lis

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Koupili jste masivní terakotový květináč s garancí mrazuvzdornosti, ale na jaře jste z něj posbírali jen střepy? Samotný materiál mrazu odolá, fatální destrukci však způsobí voda uvězněná v pórech hlíny, mokrém substrátu a zapomenuté podmisce.
Terakotové květináče a truhlíky na terase připravené na zazimování

Terakotové květináče a truhlíky na terase připravené na zazimování

Zdroj: Torsten Behrens / Wikimedia Commons / CC BY 2.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 04.10.2026 17:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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