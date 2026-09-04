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Čistá podoba zla? Poslanec Doksanský hledal souvislosti mezi první dámou a KLDR

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Z naší politické scény se postupně stalo semeniště zla. Mnozí poslanci prostě potřebují za každou cenu najít špínu na jiné osobnosti, které vystupují na politické scéně i mimo ni. Klasiku představují například poslanci, kteří se tradičně opírají do první dámy Evy Pavlové. Manželka prezidenta je bohužel terčem v očích některých morálně nevyzrálých lidí. Na to, že někteří poslanci SPD v čele s Jindřichem Rajchlem neustále upozorňují na plat první dámy, jsem si bohužel už zvykl a myslím si o nich svoje. Když jsem se naposledy díval na sociální sítě, zaujal mě komentář poslance Denise, který je dle mého názoru nechutný.
Denis Doksanský

Denis Doksanský

Zdroj: Denis Doksanský/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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