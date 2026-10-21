Chybička se vloudila. Nakonec ale Tomio hlasování spustil

Předseda Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky to nemá jednoduché. Musí spouštět hlasování a řídit schůze. No, nic, co bychom mu měli závidět. Těžká práce. Nejde o žádné sosání peněz ze zdroje a využívání poslanecké imunity. To určitě ne. Práci vykonává předseda SPD velmi svědomitě. Občas se ale přihodí nějaká ta malá nehoda. Ostatně jakému začátečníkovi by se to občas nestalo? Když nedávno zahajoval hlasování, tak to nějak dělal jenom sám pro sebe.
Kdo je pro a kdo je proti?
Okamura se soustředil právě na hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeho otázky do pléna Poslanecké sněmovny zněly naprosto jasně. Hlasování ale prostě a jednoduše nezahájil. Šum ze samotného sálu toho byl jasným dokladem. I do práce tak zkušeného předsedy se vloudila malá chybička nebo spíše nepozornost. To se stává i mnohem zkušenějším lidem, vždyť Okamura vykonává svou funkci teprve rok.
„Zahajuji hlasování. Kdo je pro?“
Akorát, že nic nezahájil.
No jo no, pan předseda to dělá teprve rok… https://t.co/8bH6ZNzaLj
— Jura Háček (jirka maso (@jura_haczek) October 20, 2026
Asistentka pomohla
Od toho přece pomocníci jsou. Na videu je patrné upozornění asistentky. Okamura následně prohlásí, že to nespustil, protože se potřeboval na něco zeptat. Poté se i omluví. To se u tohoto politika až tak často nevídá. Chvályhodné. Poté to ještě zopakoval a následně už se mohl projednávat bod číslo 145, respektive hlasování týkající se digitální ekonomiky.
Tip: Že by byl také zrádce? Okamura velebil chování Trumpa.
Video prostě baví
Je to tak. Uživatelé sociální stě X se bavili. Jeden třeba napsal, že je paradoxem, že zrovna Tomio Okamura patří k největším odpůrcům inkluze ve školách, ale ve Sněmovně mu očividně nevadí. Jiní uživatelé si pletli v souvislosti s Okamurovým projevem slovesné tvary zahajuji a zahajluji. Jeden uživatel dokonce tvrdil, že toho má Okamura hodně, třeba světový mír, zrušení celosvětové migrace, toaletní papír ve vlacích.Chybka se prostě stává. Při takovémto pracovním vytížení jde o zcela běžnou věc.
Zdroje info: Autor, X
Tomio Okamura: Náhledové foto Tomio Okamura/Meta
The post Chybička se vloudila. Nakonec ale Tomio hlasování spustil
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