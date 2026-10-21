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Chybička se vloudila. Nakonec ale Tomio hlasování spustil

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Dennívýzva
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Předseda Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky to nemá jednoduché. Musí spouštět hlasování a řídit schůze. No, nic, co bychom mu měli závidět. Těžká práce. Nejde o žádné sosání peněz ze zdroje a využívání poslanecké imunity. To určitě ne. Práci vykonává předseda SPD velmi svědomitě. Občas se ale přihodí nějaká ta malá nehoda. Ostatně jakému začátečníkovi by se to občas nestalo? Když nedávno zahajoval hlasování, tak to nějak dělal jenom sám pro sebe.
Tomio Okamura

Tomio Okamura

Zdroj: Tomio Okamura/Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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