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Octomilky v Česku zase řádí. Tahle jednoduchá past z octa a jaru vás jich zbaví

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Stačí necelý den nepozornosti a v kuchyni se kolem misky s ovocem roztančí celé mračno drobných mušek. Octomilky patří na konci léta a začátkem podzimu k nejotravnějším návštěvníkům českých domácností. Dobrá zpráva je, že se jich zbavíte i bez drahé chemie. Poradí si s nimi past, na kterou máte suroviny doma v každé kuchyni. Past […]
Octomilky v Česku zase řádí. Tahle jednoduchá past z octa a jaru vás jich zbaví

Octomilky v Česku zase řádí. Tahle jednoduchá past z octa a jaru vás jich zbaví

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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