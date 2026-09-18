Octomilky v Česku zase řádí. Tahle jednoduchá past z octa a jaru vás jich zbaví

Stačí necelý den nepozornosti a v kuchyni se kolem misky s ovocem roztančí celé mračno drobných mušek. Octomilky patří na konci léta a začátkem podzimu k nejotravnějším návštěvníkům českých domácností. Dobrá zpráva je, že se jich zbavíte i bez drahé chemie. Poradí si s nimi past, na kterou máte suroviny doma v každé kuchyni.
Past z octa a jaru zvládne každý
Základ účinné domácí pasti je jednoduchý.
Do menší sklenice nebo misky nalijte na dva až tři centimetry jablečného octa. Kápněte do něj pár kapek jaru na nádobí. Nádobu přetáhněte potravinovou fólií, kterou zajistíte gumičkou. Párátkem nebo špejlí do ní udělejte několik malých dírek.
Celý trik stojí na dvou věcech. Kyselá vůně octa mušky spolehlivě přiláká, takže se snaží k hladině dostat. Jakmile ale na kapalinu dosednou, kapka jaru už udělala svoje. Ta octu vezme povrchové napětí, takže se muška na hladině neudrží, klesne pod ni a utopí se. Dírkami ve fólii se dovnitř dostane snadno, zpátky ven už ale cestu nenajde.
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Past nechte na místě, kde se mušky nejvíc slétají, tedy poblíž koše, ovoce nebo dřezu. Ocet se postupně odpařuje, proto obsah každý den vyměňte nebo aspoň dolijte. Při větším náletu se vyplatí připravit rovnou několik pastí a rozmístit je po kuchyni.
Proč se octomilky objeví ze dne na den
Octomilka měří jen dva až čtyři milimetry a na první pohled působí neškodně. Její síla je ale v tom, jak rychle se množí. Samička dokáže klást desítky vajíček denně a nová generace se vylíhne během pár dnů. Jediný zapomenutý ohryzek tak stačí k tomu, aby se z jedné mušky během týdne stalo celé hejno.
Přitahuje je všechno zralé a kvasící. Nejčastěji zamíří na dozrávající nebo nahnilé ovoce, sladké šťávy, víno, pivo i zbytky kávy v konvici. Neodpustí si ani vlhkou hlínu v květináči, nedomytý dřez a otevřený odpadkový koš. Kde je organický zbytek a trocha vlhka, tam octomilka najde ideální líheň.
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Tahle otravná muška přitom patří k nejužitečnějším tvorům ve vědě. Octomilka obecná, latinsky Drosophila melanogaster, slouží už přes sto let jako jeden z hlavních modelových organismů genetiky.
Když ocet nemáte: víno, ovoce i koupené lapače
Pokud zrovna jablečný ocet po ruce nemáte, funguje stejný princip i s jinou návnadou. Osvědčí se sklenice s trochou vína a pár plátky jablka, kterou opět zakryjete fólií a propíchnete. Podobně dobře poslouží i kousek přezrálého ovoce nebo zbytek ovocné šťávy. Vždy jde o totéž: nalákat mušky dovnitř a zabránit jim v cestě zpět.
Komu se past nechce vyrábět, sáhne po hotovém lapači z drogerie. Návnada v něm bývá octová nebo feromonová, jedno balení vydrží několik týdnů a žádnou chemii k tomu nepotřebuje. Za balení dáte kolem 100 korun. Domácí varianta z octa a jaru přitom nestojí prakticky nic a funguje stejně spolehlivě.
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Nejlepší past je ta, kterou nebudete vůbec potřebovat. Základem je pořádek v kuchyni.
Ovoce ukládejte do lednice nebo ho zakrývejte. Nenechávejte na lince nedopité sklenice a špinavé nádobí. Kuchyňské houbičky a hadry nenechávejte vlhké a často je vymáchejte. Odpadkový koš vynášejte včas a dobře ho zavírejte.
Oblíbeným útočištěm bývá i odpad ve dřezu. Do sifonu vsypte hrst jedlé sody, přelijte ji octem a po pár minutách spláchněte vroucí vodou. Odplavíte tím zbytky, ve kterých mušky rády kladou vajíčka.
Přečtěte si také: Byly zveřejněny platové tabulky pro rok 2027. Některé profese si polepší i o 3 540 Kč Čistý dřez a umyté nádobí berou octomilkám místo, kde se rozmnožují. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Octomilkám navíc vadí některé výrazné vůně. Do prázdného koše můžete hodit několik hřebíčků, jejichž aroma nesnášejí, a odradí je i intenzivní vůně koření a bylin, třeba skořice nebo máty. Kdo chce živého pomocníka, pořídí si masožravou rostlinu, například mucholapku podivnou, která drobný hmyz sama loví. Když octomilkám vezmete potravu i místo k rozmnožování, obvykle zmizí samy.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/octomilky-jablecny-ocet-a-jar-30000727.html, https://www.toprecepty.cz/clanky/8964-jak-se-zbavit-neprijemnych-octomilek-diky-snadnemu-postupu-bude-klid-do-hodinky-a-uz-nikdy-se-musky-neobjevi/, https://hobby.blesk.cz/clanek/hobby-jak-na-to/420138/jak-se-zbavit-octomilek-poradime-vam-5-zarucenych-tipu.html, https://www.kondice.cz/zdravi/jak-se-zbavit-octomilek/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/4346-octomilky