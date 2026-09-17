Kolik si měsíčně vydělá zastupitel města, kde žije 30 000 obyvatel? Čísla jsou veřejně dostupná

Kolem odměn komunálních politiků koluje spousta dohadů. Řada lidí si představuje, že každý, kdo sedí v zastupitelstvu okresního města, bere slušný plat. Skutečnost je pestřejší a hlavně se dá snadno ověřit, protože všechny částky určuje zákon a vyhlašuje je stát. Podívejme se, kolik reálně dostane běžný zastupitel i ten, kdo město vede, v místě zhruba se třiceti tisíci obyvateli.
Běžný zastupitel na velký výdělek nedosáhne
Většina členů zastupitelstva vykonává funkci vedle svého běžného zaměstnání nebo podnikání. Říká se jim neuvolnění zastupitelé a jejich hlavní náplní je účast na jednáních zastupitelstva a práce ve výborech. Město jim za to může vyplácet odměnu, jenže zákon u nich stanovuje pouze horní hranici. O konkrétní částce rozhoduje samo zastupitelstvo a klidně ji může nastavit níž, v krajním případě i na nulu.
Ve městě, které spadá do velikostní kategorie 20 001 až 50 000 obyvatel, tak řadový zastupitel bez další funkce dostane měsíčně nejvýše 3 467 korun (pro rok 2026). Jde o strop, přes který zastupitelstvo jít nesmí, vyplacená částka bývá klidně nižší. Kdo do komunální politiky jde s představou vysokého přivýdělku, obvykle se rychle zklame.
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Jinak vypadá situace u lidí, kteří se funkci věnují naplno. Uvolněný zastupitel má svou roli jako hlavní pracovní činnost a jeho odměna je pevně daná zákonem, zastupitelstvo na ní nic nemění. Sem patří především starosta a jeho nejbližší tým.
Ve městě velikosti kolem třiceti tisíc obyvatel vychází měsíční odměna takto (rok 2026):
Funkce (uvolněný) Měsíční odměna Starosta 116 179 Kč Místostarosta 102 217 Kč Člen rady města 90 613 Kč Přečtěte si také: Byly zveřejněny platové tabulky pro rok 2027. Některé profese si polepší i o 3 540 Kč
Starosta takového města si tedy měsíčně přijde na víc než 116 tisíc korun. Rozdíl proti řadovému zastupiteli je propastný a vysvětluje ho hlavně to, že jde o práci na plný úvazek.
Za vším je jeden jednoduchý vzorec
Výpočet je jednodušší, než se zdá. Každé funkci a každé velikosti obce přiřazuje příloha zákona o obcích č. 128/2000 Sb. takzvaný koeficient. Ten se vynásobí základnou, kterou je průměrná hrubá mzda za první pololetí předchozího roku. Pro rok 2026 vyhlásilo Ministerstvo vnitra základnu ve výši 48 147 korun.
Měsíční odměnu zastupitele spočítá koeficient jeho funkce vynásobený zákonnou základnou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
U uvolněných zastupitelů je výsledek přímo jejich odměnou. U neuvolněných jde jen o maximum, přes které město jít nesmí. Odměna stejné funkce se proto liší podle velikosti města a každý rok mírně roste s tím, jak stoupají mzdy.
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Slib z nadpisu platí doslova. Výši základny každoročně oznamuje ve Sbírce zákonů Ministerstvo vnitra, a to formou sdělení. Koeficienty najdete přímo v příloze zákona a obojí si dohledá kdokoli na internetu. Kolik konkrétně schválilo vaše město neuvolněným zastupitelům, se navíc dočtete v usneseních a zápisech ze zasedání, které obce zveřejňují. K dispozici jsou i online kalkulačky, kam stačí zadat počet obyvatel a funkci.
Díky tomu si každý občan dokáže spočítat, kolik jeho radnici stojí vedení města, aniž by se musel kohokoli ptát.
Co se do měsíční odměny nepočítá
Samotná odměna není jediné, co mohou zastupitelé dostat:
mimořádnou odměnu, kterou zastupitelstvo přiznává za mimořádné nebo zvlášť významné úkoly a jejíž souhrn za rok ovšem nesmí překročit dvojnásobek maximální měsíční odměny daného člena; různé příspěvky, například na vzdělávání spojené s výkonem funkce nebo na pojištění rizik; dovolenou, na kterou mají nárok uvolnění zastupitelé; odchodné, které může uvolněnému zastupiteli náležet po skončení funkce. Přečtěte si také: Kadeřnice teď radí lidem zkusit trend obráceného mytí hlavy. Když zařadíte šampon jako druhý, přestanou se vlasy lámat a padat
I tato plnění mají svá pravidla daná zákonem, takže ani zde nejde o skryté benefity mimo veřejnou kontrolu.
Zdroje: https://mv.gov.cz/odk2/soubor/doplnek-metodickeho-doporucen-c-5-6-pro-rok-2026.aspx, https://www.finance.cz/clanky/553474-o-kolik-se-zvysi-odmeny-zastupitelu-v-roce-2026/, https://www.poradnaproobce.cz/komunalni-volby-2026/zastupitel/vyse-odmeny-zastupitele, https://www.akkvb.cz/novinky/odmeny-zastupitelu-pro-rok-2026, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128