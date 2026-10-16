Rychlý jablečný koláč z litého těsta se skořicí: Je vláčný a připravíte ho z obyčejných surovin

Jablečný koláč patří mezi tradiční podzimní recepty, které vykouzlí úsměv na tváři po příjemné procházce nebo po nedělním obědě. Přinášíme vám recept na levný jablečný koláč z ingrediencí, které máte doma!
Vláčný jablečný koláč jako od babičky
Jablka jsou nejoblíbenější surovinou podzimního pečení. Pokud jich máte doma plnou mísu, nemusíte se pouštět do složitého jablečného koláče z kynutého těsta nebo jablečného závinu. Tento jednoduchý
jablečný koláč se skořicí připravíte z běžných surovin a díky nastrouhaným jablkům bude příjemně vláčný hned po upečení. Hodí se pro potěšení víkendové návštěvy, ke kávě i jako sladká tečka po obědě. Rychlý jablečný koláč se skořicí z litého těsta – vláčný jablečný koláč jako od babičky. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Švestkový koláč se skořicí a ořechy: Voňavý podzimní recept, který zmizí ze stolu ještě teplý Ingredience:
Množství ingrediencí se hodí pro středně velký plech
300 g polohrubé mouky 150 g cukru krupice 2 vejce 100 ml rostlinného oleje 150 ml mléka 1 prášek do pečiva 500 g jablek 1–2 lžičky mleté skořice 1 vanilkový cukr máslo a mouka na přípravu plechu moučkový cukr na posypání podle chuti Čtěte také: Dýňová polévka: Jednoduchý podzimní recept, který zahřeje a krásně voní Postup: Nejdříve předehřejte troubu na 180 °C, vymažte plech máslem a lehce vysypte moukou, případně ho vyložte pečicím papírem. Zralá jablka omyjte, zbavte je slupek i jádřinců, a nakonec nastrouhejte na hrubém struhadle. Pokud jsou jablka šťavnatá, vymačkejte přebytečnou šťávu, aby nebylo těsto příliš mokré. Vyšlehejte vajíčka, cukr a vanilkový cukr pomocí robotu na nejvyšší stupeň asi dvě minuty. Až vznikne nadýchaná bělavá pěna, přidejte olej a mléko. V druhé míse smíchejte mouku s práškem do pečiva a skořicí a tuto směs postupně vmíchejte do tekutých surovin tak, aby vzniklo perfektně hladké těsto. Nakonec přidejte nastrouhaná jablka a vše ručně promíchejte pomocí metličky. Těsto rozetřete na plech a pečte 30–40 minut. Propečení ověřte špejlí. Rychlý jablečný koláč se skořicí z litého těsta – postup krok za krokem. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak docílit vláčného koláče
Vláčný jablečný koláč vytvoříte správným množstvím jablek a jejich šťavnatostí. Pokud jsou příliš vodnatá, část šťávy odstraňte. Koláč zbytečně nepřepékejte, jinak začne vysychat. Po vychladnutí ho uchovávejte v uzavřené nádobě. Tip redakce PlanetaZahrady
Máte-li vlastní jablka, do
koláče vybírejte lehce nakyslé, uzrálé odrůdy. Jejich chuť skvěle vynikne se skořicí a sladkým těstem. Může se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku magazin.recepty.cz | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
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(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)