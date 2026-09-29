Ani citron, ani ocet. Rezavý nůž se vyčistí za 10 minut díky 1 věci z lednice

Objeví-li se na oblíbeném noži rezavá skvrna, většina lidí instinktivně sáhne po octu nebo citronu. Existuje ale mnohem šetrnější pomocník, kterého máte skoro jistě doma po ruce, a s povrchovou rzí si poradí zhruba za deset minut. Nemusíte kupovat žádnou chemii a rozhodně není důvod nůž vyhazovat.
Sáhněte po obyčejné bramboře
Tou nenápadnou zbraní je obyčejná syrová brambora. Schovává v sobě kyselinu šťavelovou, tedy látku, která dokáže narušit a rozpustit tenkou vrstvu rzi na kovu. Právě díky ní zabírá na začínající rezavé fleky líp, než by člověk od kusu zeleniny čekal.
Syrová brambora obsahuje kyselinu šťavelovou, která dokáže narušit tenkou vrstvu rzi na čepeli. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Výhody jsou hned dvě. Brambora je levná a máte ji v lednici nebo ve spíži prakticky pořád. A na rozdíl od agresivních čističů čepel nepoškrábe ani nenaleptá, přitom si poradí právě s tím druhem rzi, který nože nejčastěji trápí.
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy nemyjte v myčce. Češi to dělají roky a pak se diví, proč rezaví Jak nůž vyčistit krok za krokem Nejdřív nůž umyjte od zbytků jídla a pořádně ho osušte. Suchá čepel je důležitá, protože zbytková vlhkost by celý proces jen brzdila. Syrovou bramboru pak zbavte hlíny, do sucha ji utřete a přepůlte, ať vznikne rovná řezná plocha, po které se dobře pracuje. Řeznou stranou brambory teď přejíždějte po zrezivělých místech a přitlačte jen mírně. Šťáva potřebuje chvíli, aby se do rzi zakousla, takže počítejte s několika minutami trpělivého přetírání. Rezavé skvrny přitom začnou postupně blednout a mizet. Nakonec nůž opláchněte pod tekoucí vodou, ať z něj zmizí zbytky škrobu i uvolněná rez, a do sucha ho vyleštěte čistým hadříkem nebo utěrkou. Celý úkon vám zabere zhruba deset minut. Čepel musí zůstat naprosto suchá, jinak se rez brzy vrátí. Když samotná brambora nestačí, přisypte jedlou sodu
Odolnějšímu fleku pomůžete jednoduchým vylepšením. Na rovnou plochu rozkrojené brambory nasypte trochu jedlé sody a teprve pak čepel přetírejte.
Zrnka sody rez pozvolna obrousí, a přitom jsou tak drobná, že čepel nepoškrábou. Ve spojení s mírnou kyselinou z brambory se pustí i do skvrn, na které by samotná šťáva chvíli nestačila. Když rez povoluje pomalu, sody klidně přidejte a pokračujte dál.
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Za rzí stojí obyčejná chemie. Ocel obsahuje železo, a jakmile se dostane do delšího kontaktu s vodou a vzdušným kyslíkem, začne oxidovat a na povrchu se tvoří oxid železitý, kterému běžně říkáme rez. Voda je tak u nožů největší nepřítel.
Spousta lidí přitom spoléhá na to, že nerezová ocel rezivět nemůže. Nerezová ocel je sice odolnější, ale i ona má své meze. Její ochrannou vrstvu naruší časté krájení kyselých a slaných potravin, třeba rajčat, i silné mycí prostředky. Nejrychleji si problém zaděláte, když mokrý nůž odložíte do dřezu nebo ho necháte doschnout v myčce či ve vlhkém šuplíku.
Na hlubokou rez brambora nestačí
Domácí trik má svoje hranice. Spolehlivě zabírá na drobné povrchové skvrny, které kvalitu nože nijak neohrožují. Jakmile se ale koroze zakousne hluboko a rozleze po celé čepeli, zelenina si s ní neporadí a neobejdete se bez pořádného odrezovače, ať už mechanického, nebo chemického.
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Nejlepší je stejně rez vůbec nepustit ke slovu. Hned po krájení čepel opláchněte, pečlivě ji utřete a nenechávejte ji odkapávat v dřezu. Místo do natěsnaného šuplíku ji ukládejte na magnetický držák nebo do dřevěného stojanu a zhruba jednou měsíčně ji přetřete kapkou oleje vhodného do kuchyně. Vznikne tak tenký ochranný film, který čepel udrží v dobré kondici dlouhá léta.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/brambory-na-rez/, https://www.receptyprimanapadu.cz/dilna-a-hobby/jak-jednoduse-odstranit-rez-z-nozu-pomuze-vam-obycejna-brambora/, https://tvujmagazin.cz/extra/domacnost/proc-vam-reznou-kuchynske-noze-a-jak-je-spravne-vycistit/nikola-svobodova/, https://www.prostreno.cz/tipy-a-triky/clanky/30017/Trik-pro-odstraneni-rezavych-skvrn-z-kuchynskych-nozu, https://www.dumazahrada.cz/clanek/odstraneni-rzi-v-dome-i-na-zahrade.html, https://www.denik.cz/dum-a-byt/jak-odstranit-rez-brambora-jedla-soda/