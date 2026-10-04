Ani citron, ani med. Do čaje patří 1 přísada, kterou Angličané používají už přes 300 let

V českých kuchyních má čaj své stálé společníky. Kolečko citronu, lžička medu, v zimě možná kapka rumu. Britové k tomu ale přistupují úplně jinak a sahají po přísadě, kterou má v lednici skoro každý z nás.
Na ostrovech se ten zvyk drží už přes tři staletí a dodnes ho tam dodržuje velká většina pijáků čaje.
Konvička mléka ke každému šálku
Řeč je o obyčejném mléce. V průzkumu agentury YouGov z roku 2018 uvedlo 80 % Britů, kteří pijí čaj, že si do šálku přilévají mléko.
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Mléko utlumí trpkost silného nálevu a nápoj je pak hebčí a plnější. Funguje hlavně s plnými černými čaji, jako je assamský nebo cejlonský. Spisovatel George Orwell v eseji o dokonalém šálku doporučoval indické nebo cejlonské čaje, zatímco o čínském čaji napsal, že ho lze pít i bez mléka.
Světlé a lehké čaje, třeba bílý čaj nebo japonská sencha, si s mlékem nerozumí. Jejich křehkou chuť mléko úplně zakryje.
Praskající šálky? Oblíbená historka má trhliny
Mezi Brity se traduje vysvětlení, které zní velmi rozumně. Podle něj za vším stály levné šálky. Kdo nevlastnil pravý čínský porcelán, pil z křehčích náhražek, které horký nápoj nevydržely. Trocha studeného mléka nalitá předem měla teplotu srazit dřív, než se nádobí poškodí. Bohatí si s tím hlavu lámat nemuseli, takže pořadí mléka a čaje údajně prozrazovalo i společenské postavení.
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Uznávaná znalkyně čaje Jane Pettigrew ale v magazínu TeaTime připomíná, že nejstarší stříbrné konvičky na mléko z počátku 18. století byly určené pro horké mléko. S teorií o chlazení šálku se to příliš nesnese. Zmíněný průzkum YouGov navíc v pořadí nalévání nenašel mezi společenskými vrstvami žádný rozdíl.
Všechno začalo lahvičkami z roku 1698
Nejstarší písemná zmínka o mléce v čaji, kterou se podařilo dohledat, pochází z roku 1698. Šlechtična lady Rachel Russellová v dopise dceři píše o drobných lahvičkách, které slouží k nalévání mléka do čaje. Angličtí aristokraté přitom čaj pili už několik desetiletí a z doby, kdy u nich v 60. letech 17. století zdomácněl, žádné svědectví o mléce v šálku neexistuje.
Během 18. století se zvyk dál šířil. Když kolem roku 1840 zavedla vévodkyně Anna z Bedfordu odpolední čaj se sendviči, konvička s mlékem už na anglickém stole dávno nechyběla. Studené mléko nebo smetanu si totiž Britové do šálku běžně přilévali už od počátku 19. století.
Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší pánev na vaření. Visí nad sporákem ve většině českých kuchyní Když vévodkyně z Bedfordu kolem roku 1840 zavedla odpolední čaj se sendviči, mléko k čaji už v Anglii patřilo k běžnému stolování. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Mléko napřed, nebo až nakonec?
Pořadí rozděluje Brity dodnes. George Orwell ho ve zmíněném eseji, který v lednu 1946 otiskl deník Evening Standard, zařadil mezi nejspornější body vůbec. Sám lil napřed čaj, protože tak se podle něj dá množství mléka přesně odhadnout, kdežto při opačném postupu ho snadno nalijete příliš mnoho.
Většina jeho krajanů to vidí stejně. V průzkumu YouGov dávalo mléko až na konec 79 % lidí a napřed jen 20 %. Staršího způsobu se drží hlavně senioři. Ve skupině nad 65 let lila mléko jako první skoro třetina dotázaných, mezi nejmladšími dospělými jen 4 %.
Opačný tábor má zastání u vědců. Chemický inženýr Andrew Stapley z Loughborough University ve svém návodu na dokonalý šálek radí lít čaj do mléka. Vysvětlení se skrývá v mléčných bílkovinách. Když se trocha studeného mléka přilije do vařícího čaje, jednotlivé kapky se prudce přehřejí, bílkoviny se poškodí a na hladině může vzniknout blanka.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Postup Kdo ho doporučuje Proč Podíl v průzkumu YouGov Čaj napřed, mléko nakonec George Orwell množství mléka se dá přesně odhadnout, při opačném postupu ho snadno nalijete příliš mnoho 79 % Mléko napřed, čaj do mléka chemický inženýr Andrew Stapley z Loughborough University kapky mléka přilité do vařícího čaje se přehřejí a z poškozených bílkovin může vzniknout blanka 20 % (nad 65 let skoro třetina, mezi nejmladšími dospělými 4 %) Jak si anglický šálek připravit doma
Základem je pořádně silný černý čaj. Mléka stačí méně, raději ho přilévejte postupně a mezitím ochutnávejte, protože ubrat se už nedá.
Jednu kombinaci ale vynechte. Citron s mlékem do jednoho šálku nepatří, protože kyselina mléčné bílkoviny srazí a v čaji se objeví nevábné vločky. Stejně se ostatně mléko záměrně sráží při prvním kroku výroby sýra. Kdo má chuť na citron, ať si ho dopřeje v čaji bez mléka.
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Zdroje: https://englishlibrary.windmills.org.uk/orwell_cupoftea.html, https://yougov.com/en-gb/articles/21255-should-milk-go-cup-tea-first-or-last, https://www.stoplusjednicka.cz/ritual-o-pate-proc-si-britove-pridavaji-do-caje-mleko, https://www.cajova-zahrada.cz/blog/dejte-sanci-caji-s-mlekem/, https://blog.lboro.ac.uk/life/loughborough/how-make-the-perfect-brew/, https://www.radynacestu.cz/magazin/caj-o-pate/, https://ueb-api.ssc.avcr.cz/uploads/srazeni_mleka_173eac7801.pdf, https://www.mentalfloss.com/article/651615/historic-reason-why-brits-put-milk-their-tea, https://teatimemagazine.com/do-you-take-milk/