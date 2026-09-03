Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Spasitel, kterého nikdo nevolal: Nepopulární Trump slibuje zachránit republikány třicetidenní ofenzivou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zatímco republikánští kandidáti trnou hrůzou z blížících se kongresových voleb a padajících preferencí, prezident Donald Trump v Růžové zahradě Bílého domu rozehrál další dějství své politické reality show. Vyděšeným nasliboval zákonodárcům masivní pomoc v pětatřiceti klíčových okrscích, přičemž zcela ignoroval fakt, že to je právě on a jeho klesající popularita, co táhne celou stranu ke dnu.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Foto: Pixabay
Reklama
Další články z Epeníze
Obyčejná lidská závist, nebo populismus? Konečná brojí proti penězům pro prezidenta
Obyčejná lidská závist, nebo populismus? Konečná brojí proti penězům pro prezidenta
„Chudí a zaostalí.“ Trump arogantně vnucuje lidem AI datacentra a vlastní voliči ho už posílají k šípku
„Chudí a zaostalí.“ Trump arogantně vnucuje lidem AI datacentra a vlastní voliči ho už posílají k šípku

Prezident Donald Trump se v předvolebním období pouští do další riskantní hry, tentokrát přímo se svými...

Jan Hrušínský na síti. Pomozte Babišovi ke spravedlivému soudnímu procesu
Jan Hrušínský na síti. Pomozte Babišovi ke spravedlivému soudnímu procesu

Herec Jan Hrušínský je známý nejen díky mnoha snímkům, divadelním představením a divadlu Na Jizerce. Na...

Zase lhali? Tak nám zřejmě Alenka zvýší daně
Zase lhali? Tak nám zřejmě Alenka zvýší daně

Pamatujete si na dobu, kdy e za minulé vlády opoziční politici rozčilovali nad tím, že se zvýší daně....

Trump utrácí statisíce za soukromý bowling, pokrytečtí republikáni tentokrát mlčí
Trump utrácí statisíce za soukromý bowling, pokrytečtí republikáni tentokrát mlčí

Prezident Donald Trump zjevně našel další kout Bílého domu, který hodlá přebudovat k obrazu svému. Poté, co...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.