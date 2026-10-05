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Zesměšnění ministra Juchelky. Rusnokovi stačila pravda o důchodcích

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Dennívýzva
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Politické debaty v České televizi jsou stále výživnější. Formát, ve kterém je na jedné straně stolu koaliční politik, na druhé straně opoziční a vedle nich odborník, rozhodně slibuje kvalitní debatu. Pokud se navíc ve studiu usadí ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, není co řešit, o zábavu bylo postaráno se vším všudy. Oponentem mu byl exministr Marian Jurečka a odborníkem bývalý premiér a také guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Současný ministr práce a sociálních věcí to měl složité. Dostal totiž absolutní školu a chvílemi vypadal směšně.
Government official at a podium delivering a speech, with Czech and EU flags in the background.

Government official at a podium delivering a speech, with Czech and EU flags in the background.

Zdroj: Aleš Juchelka /Meta
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 08:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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