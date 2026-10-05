Zesměšnění ministra Juchelky. Rusnokovi stačila pravda o důchodcích

Politické debaty v České televizi jsou stále výživnější. Formát, ve kterém je na jedné straně stolu koaliční politik, na druhé straně opoziční a vedle nich odborník, rozhodně slibuje kvalitní debatu. Pokud se navíc ve studiu usadí ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, není co řešit, o zábavu bylo postaráno se vším všudy. Oponentem mu byl exministr Marian Jurečka a odborníkem bývalý premiér a také guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Současný ministr práce a sociálních věcí to měl složité. Dostal totiž absolutní školu a chvílemi vypadal směšně.
Populistický dárek mnoha důchodcům
Jde tedy konkrétně o Rusnokovu pravdu, se kterou se nepochybně každý důchodce neztotožní. Přesto Jiří Rusnok upozornil, že vládní dárek důchodcům v podobě 2000 korun na hlavu je zcela zbytečný. V době, kdy se státní deficit blíží 400 miliardám korun a populace stárne v mnohem větším počtu, je to opravdu nesmyslné. V době, kdy budeme potřebovat peníze ve zdravotnictví a v mnohých dalších odvětvích, které se stárnutím populace souvisí, bychom neměli řešit výdaje, které nejsou nezbytně nutné.
Koblihy ho nenávidí, Jiří Rusnok řekl pravdu o českých důchodcích a Juchelku zesměšnil.
„Situace českých důchodců není dramatická, je dokonce lepší než některých rodin s dětmi (…) dva tisíce je pro ně populistický dáreček.“
Absolutní škola! To je tak, když je někdo moderátor medúzy a sedne si vedle něj skutečný ekonom…
— Jura Háček (jirka maso (@jura_haczek) October 4, 2026
Pravda o českých důchodcích
Rusnok mimo jiné upozornil na to, že situace českých důchodců není nijak dramatická. Dokonce je tato situace mnohem lepší, než je tomu v případě zaměstnaných nebo aktivních rodin s dětmi. Zaměstnaní ztratili dle tohoto ekonoma poměrně hodně peněz v letech 2022 a 2023 kvůli vysoké inflaci. Důchody se ale valorizovaly, takže důchodci neztratily peníze. Dramatický propad u důchodců tedy není.
Rusnok to politicky chápe
Populistické gesto a oslovení vlastních voličů. Takto charakterizoval Jiří Rusnok ono vyplacení 2000 korun každému důchodci. Označil tyto peníze také jako dáreček pro důchodce, což je poměrně trefné.
Tip: Juchelka na síti tvrdil, že o žádné peníze nepřicházíme.
Za 5 miliard by se daly postavit domovy pro seniory
To už by nepochybně vypadalo alespoň trochu jako nějaké koncepční řešení. Stárnout bude mnohem více lidí a takováto zařízení budou citelně chybět. Rusnok hovořil o tom, že bude chybět 30 až 40 000 míst. Netuší, z čeho se postaví, když se veřejné finance řítí tam, kam se řítí.
Jiří Rusnok: Foto Úřad vlády České republiky
Patří mezi evropské země, které mají u důchodců nejnižší míru chudoby
Přesně na tuto skutečnost Jiří Rusnok upozornil. Juchelka mu oponoval tím, že máme nejvyšší podíl soukromého vlastnictví z hlediska bydlení. Bývalý moderátor úspěšného hudebního pořadu Medúza přišel s tím, že tento ukazatel se počítá do míry chudoby. To už oponoval i Marian Jurečka, který stejně jako Rusnok hovořil o tom, že se do tohoto ukazatele majetek nepočítá. Současný ministr zřejmě přijel silně nepřipraven. Nuž, ministrování není držení tašky a zdolávání kopců v upoceném tričku.
Zdroje info: Autor, X, https://www.ceskatelevize.cz/porady/17560641670-nedelni-debata/
Aleš Juchelka: Náhledové foto Aleš Juchelka /Meta
The post Zesměšnění ministra Juchelky. Rusnokovi stačila pravda o důchodcích
first appeared on Epeníze
.