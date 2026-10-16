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Zakázka od Microsoftu, práce na Applu. Brian Eno složil zvuk Windows 95 na Macu

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Brian Eno složil úvodní zvuk Windows 95 na Macu. Jeho vlastní výpovědi ukazují také neobvyklé zadání a více než osmdesát hudebních miniatur.
Béžový Power Macintosh 7100 s monitorem a klávesnicí v muzejní expozici

Béžový Power Macintosh 7100 s monitorem a klávesnicí v muzejní expozici

Zdroj: Benoît Prieur / Wikimedia / CC0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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