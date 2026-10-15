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Časovaná bomba ze školních jídelen: Duritka slibovala nesmrtelnost, končila sprškou střepů

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Legendární sklenička Durit z Rudolfovy huti platila v československých jídelnách i hospodách za téměř nezničitelné nádobí, které bez úhony přežilo pád na linoleum i nešetrné zacházení. Její mimořádná pevnost však vycházela ze speciálního kalení, jež uvnitř materiálu zanechávalo trvalé mechanické pnutí. Stačil nepatrný hlubší vryp nebo mikroskopická vada a pověstný socialistický symbol se mohl během zlomku vteřiny prudce roztříštit na tisíce drobných střepů.
Čirá sklenice s fazetovaným tělem z lisovaného tvrzeného skla.

Čirá sklenice s fazetovaným tělem z lisovaného tvrzeného skla.

Zdroj: Denkhenk / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 15.10.2026 16:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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