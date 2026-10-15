Turbo už VX97 nezrychlilo. ASUS mu nabídl rekvalifikaci: posílat počítač na šlofíka

ASUS v manuálu desky VX97 z května 1997 popsal turbo jako trvale zapnuté. Starému přepínači na skříni přesto našel využití: mohl počítač přepnout do úsporného režimu.
Na čelním panelu zůstal nápis Turbo, uvnitř se mohl změnit jeho význam. U VX97 už nešlo o volbu rychlejšího chodu. Návod nabízel možnost svěřit stejnému ovladači téměř opačný úkol: omezit činnost počítače, když se s ním nepracovalo.
Turbo na starší desce skutečně měnilo režim
Že přepínač nebyl odjakživa pouhou ozdobou, ukazuje
dobový návod desky UMC pro procesory 486DX, 486DX2 a 486SX. V kapitole 4 popisuje volbu mezi režimy Turbo a Non-turbo. Přepínat šlo tlačítkem připojeným k vývodu TB SW i klávesovou zkratkou.
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Tabulka na straně 5-1 určuje rozdíl přesně: rozpojený TB SW znamenal Non-turbo, spojený Turbo. Zde tedy kabel od přepínače ovládal rychlostní režim. Přenést tuto zkušenost automaticky na jinou základní desku by ale byla chyba.
Fotografie zachycuje jiný model ASUS, PVI-486SP3, nikoli VX97. Právě určení modelu je podstatné: funkci přepínače nelze přenášet z jedné desky na druhou. Blake Patterson from Alexandria, VA, USA / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno VX97 nabízela pro starý přepínač konektor SMI
V
manuálu ASUS VX97, revize 1.02, na straně 25 je funkce turbo trvale zapnutá a její kontrolka má při zapnutém počítači svítit nepřetržitě. Kontrolka a přepínač přitom nejsou totéž: světlo samo nedokládá, že tlačítko ještě ovládá výkon.
Vedle ní návod popisuje dvoupinový vstup SMI pro režim Suspend neboli Green. Chyběl-li na skříni zvláštní uspávací ovladač, ASUS doporučoval využít nefunkční přepínač Turbo. Podmínkou bylo jeho připojení k tomuto vstupu a povolená položka Suspend Switch v BIOSu.
Důležitý je i detail kontaktů. Deska reagovala na přechod ze spojení do rozpojení, takže podle polohy přepínače mohl být potřeba jeden nebo dva stisky. Stejný vstup počítač neprobouzel; manuál pro probuzení uvádí klávesnici.
Starý ovladač mohl po změně vnitřností dostat nový úkol. Manuál VX97 nabízel připojení přepínače Turbo k uspávacímu vstupu SMI; snímek jiné sestavy je ilustrační. Blake Patterson from Alexandria, VA, USA / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno Jedna skříň, tři možné odpovědi
Ze srovnání obou návodů vychází jednoduché rozlišení. U popsané desky UMC znamená připojení k TB SW volbu rychlostního režimu. U VX97 znamená připojení k SMI požadavek na uspání. Nepřipojený přepínač nemůže desce předat ani jeden z těchto povelů. Rozhoduje tedy konec kabelu, ne slovo vytištěné na plastu.
Liší se také to, co oba vstupy sledují. Tabulka UMC přiřazuje režim stavu kontaktů; popis VX97 čeká na jejich změnu. U přepínače, který po stisku zůstane sepnutý, proto může teprve další stisk vytvořit potřebné rozpojení. Právě tím se vysvětluje zdánlivě zvláštní poznámka ASUSu o dvojím stisknutí.
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To vysvětluje, jak mohla známá skříň přežít technologii, pro kterou její ovladač vznikl. Při výměně vnitřností nebylo nutné měnit také čelní panel. Je to možnost doložená návrhem zapojení, nikoli údaj o tom, kolik českých domácností ji skutečně využilo.
Podobně dlouhý život počítačového znaku připomíná
disketa, jejíž tvar zůstal v ikoně Uložit. U tlačítka na skříni však mohl přetrvat celý hmatatelný ovladač. Při určování starého počítače je proto název desky a její dokumentace cennější než samotná fotografie předního panelu. Zdroje fotografií Dobová skříň PC s klávesnicí: Blake Patterson from Alexandria, VA, USA / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno Detail desky ASUS PVI-486SP3: Blake Patterson from Alexandria, VA, USA / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno Vnitřní zapojení dobového PC: Blake Patterson from Alexandria, VA, USA / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno