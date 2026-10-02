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Z hradu zbyla jen pověst, ale okolí bere dech. Vyrazte na Sokolohrady

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V severní části Českomoravské vrchoviny se nacházejí Železné hory, které jsou podle typu georeliéfu spíše plochou vrchovinou. Jejich nejvyšším bodem je kopec s hezkým názvem U Oběšeného (738 m.n.m.). Centrální část Železných hor tvoří stejnojmenná chráněná krajinná oblast, jejíž součástí je přírodní rezervace Údolí Doubravy. Zde byste na skalnatém ostrohu v nadmořské výšce 495 metrů našli dnes již zaniklý hrad Sokolov, kam se vypravíme tentokrát. Nachází se asi 27 kilometrů od Havlíčkova Brodu.
Sokolohrady

Sokolohrady

Zdroj: Foto: Pohled 111, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 18:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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