Z hradu zbyla jen pověst, ale okolí bere dech. Vyrazte na Sokolohrady

V severní části Českomoravské vrchoviny se nacházejí Železné hory, které jsou podle typu georeliéfu spíše plochou vrchovinou. Jejich nejvyšším bodem je kopec s hezkým názvem U Oběšeného (738 m.n.m.). Centrální část Železných hor tvoří stejnojmenná chráněná krajinná oblast, jejíž součástí je přírodní rezervace Údolí Doubravy. Zde byste na skalnatém ostrohu v nadmořské výšce 495 metrů našli dnes již zaniklý hrad Sokolov, kam se vypravíme tentokrát. Nachází se asi 27 kilometrů od Havlíčkova Brodu. Hrad Sokolov
Zakladatelé si pro svůj gotický hrad vybrali opravdu dobře.
Hrad Sokolov, nazývaný také Sokolohrady, stál na skále, obtékané ze tří stran říčkou Doubravou, tudíž hůře přístupný pro případné nepřátele. Poprvé je zmiňovaný v roce 1404 v souvislosti s loupeživými rytíři Janem z Chotělic a Pavlem Hubenkou ze Žišova. O tři roky později sem přitáhlo královské vojsko, aby hrad obléhalo. Jak to dopadlo, písemné památky mlčí. Ale v následujících divokých letech husitského povstání byl hrad zpustošen a v roce 1437 připadl jako odúmrť králi, čímž se jeho historie uzavřela.
TIP: Kousek od Olomouce je zřícenina, o které se moc nemluví
S hradem Sokolohrady se pojí pověst
o Mikšově jámě, což je hluboká tůň na řece Doubravě. Podle pověsti měla být propadlou jeskyní, v níž měl své poklady uschovány loupeživý rytíř Mikeš a který v ní našel svou smrt. Náročnější výstup na hrad, ale který stojí zato
Z hradu nezbylo prakticky nic, jen fragmenty trojúhelníkového půdorysu, zbytky hradeb a příkopů. Budete muset zapojit hodně šedých mozkových závitů, abyste si představili, jak hrad vůbec vypadal. Snad měl i pětibokou věž. Že toho z hradu moc neuvidíte, vás ale mrzet nemusí.
Ona už samotná cesta k němu je zajímavá, protože vede krásnou přírodou, a ještě zajímavější je výhled z hradu do okolí. Připravte se ale na to, že se jedná o docela fyzicky náročný a místy i nebezpečný výstup po skalním ostrohu. Ten je chráněn zábradlím, přesto je třeba zvýšené opatrnosti, abyste někam nespadli.
Na skále možná objevíte
pamětní desku věnovanou chotěbořskému rodákovi a regionálnímu básníkovi Františku Xaveru Boštíkovi, jenž psal hlavně přírodní lyriku. Po roce 1948 byl jako katolický kněz politicky stíhán a vězněn. Jeho hrob byste našli na hřbitově v Chotěboři. Sokolohrady. Foto: ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons Jak se k hradu dostanete
K hradu Sokolhrady vede několik turisticky značených tras:
zelená z obce Horní Sokolovec – od rozcestníku Dolní mlýn je to k hradu asi 2,4 kilometry modrá z obce Dolní Sokolovec – k hradu je to 2,4 kilometru červená z města Chotěboř – od kaple svaté Anny je to hradu 3,6 kilometru. Výhodou je tu železniční stanice, kterou se sem můžete dopravit. Jinak se musíte spolehnout na vlastní dopravu nebo autobus.
Zřícenina hradu Sokolohrady vás možná zklame v tom, že se z ní moc nedochovalo, na druhou stranu vám ale její okolí nabídne hluboké lesy a ticho přírody se zpěvem zdejšího ptactva. Sbalte si batoh, pevnou obuv a vyrazte objevovat kouty, kde dávné příběhy střeží už jen šumění korun stromů a tiché kamenné zdi. Sokolohrady za to zastavení rozhodně stojí – tak šťastnou cestu a objevujte Havlíčkobrodsko všemi smysly.
Zdroj: autorka, mapy.com, hrady.cz, Náhledové foto: Pohled 111, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
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Z hradu zbyla jen pověst, ale okolí bere dech. Vyrazte na Sokolohrady
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