Žádná soda ani drahé čističe: Trik, který používají všichni instalatéři k snadnému odstranění vodního kamene z baterie

Matný povrch, bílé skvrny kolem páky a kohoutek, který vypadá staře, i když ho pravidelně otíráte. Vodní kámen na vodovodní baterii dokáže pokazit dojem z jinak čisté koupelny. Dobrá zpráva je, že se ho zbavíte i bez nákladné chemie. Řemeslníci na něj sahají po věcech, které máte nejspíš doma ve spíži.
Proč se profíci vyhýbají drahé chemii
Kolem vodovodních baterií se točí spousta speciálních přípravků, které slibují zázrak. Instalatéři, kteří kohoutky opravují denně, po nich ale většinou nesáhnou. Vodní kámen je totiž jen usazenina minerálů z tvrdé vody, hlavně vápníku a hořčíku, a k jejímu rozpuštění bohatě stačí obyčejná kyselina.
Nejlevnější a nejdostupnější jsou hned dvě. Ocet a kyselina citronová rozpustí bílý povlak stejně spolehlivě jako drahý odvápňovač, a přitom za ně nezaplatíte skoro nic. Právě proto po nich profíci sahají jako po první volbě.
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Nejosvědčenější postup je překvapivě prostý:
Smíchejte bílý ocet s vodou v poměru jedna ku jedné. Do roztoku namočte kus staré látky nebo odličovací tampon. Přiložte ho přímo na zanesené místo. Aby obklad držel i na kulaté páce, přichyťte ho gumičkou.
Nechte ho působit zhruba čtvrt hodiny, u silnějších nánosů klidně déle. Kyselina mezitím naruší tvrdou vrstvu, takže ji pak setřete měkkým hadříkem bez velké dřiny. Když je kámen opravdu zarostlý, obklad přiložte znovu nebo ho nechte pracovat přes noc. Ráno bývá povrch čistý.
Kyselina citronová, když nechcete cítit ocet
Ocet má jednu nevýhodu, po celé koupelně je pak cítit. Komu tenhle pach vadí, může ho vyměnit za kyselinu citronovou. Bílý prášek koupíte v každé drogerii i supermarketu za pár korun a v teplé vodě uvolňuje minerály úplně stejně.
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Rozpusťte dvě až tři lžíce prášku v teplé vodě, roztokem nasyťte hadřík a přiložte ho na baterii podobně jako octový obklad. Kyselina citronová po sobě nenechá žádný výrazný zápach, takže se hodí i do malé koupelny bez okna.
Perlátor je hlavní úkryt kamene
Bílé skvrny na povrchu jsou vidět na první pohled, ale nejvíc škody nadělá kámen tam, kam nevidíte. Na konci kohoutku je našroubované sítko, takzvaný perlátor, které se postupně zanáší a bere baterii sílu. Když z kohoutku teče slabý nebo rozstříknutý proud, na vině bývá právě on.
Nejvíc vodního kamene se schová v perlátoru na konci kohoutku, kde postupně dusí průtok vody. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Perlátor jde většinou odšroubovat i rukou.
Ponořte ho na několik hodin do octa nebo do teplého roztoku kyseliny citronové, u lehčího zanesení stačí i deset minut. Potom sítko propláchněte. Jemně přejeďte měkkým kartáčkem. Vraťte zpátky na místo. Přečtěte si také: Ani tepelné čerpadlo, ani kotel. Češi na chalupách přechází na topení, které vyjde na 3 000 Kč za celou zimu
Průtok se rázem vrátí do normálu.
Když se chcete chemii úplně vyhnout
Na čerstvý a slabý povlak nemusíte sahat ani po octě. Vezměte měkký hadřík, pořádně ho namočte v horké vodě a obtočte kolem kohoutku. Pak s ním po povrchu jezděte dokola a jen zlehka přitlačujte. Teplo usazeninu změkčí a látka ji setře, aniž by chrom poškrábala. Voda ale nesmí být vroucí, jinak povrchu spíš uškodí.
Opatrní buďte u modernějších baterií, které mají kartáčovaný, zlatavý nebo matně černý povrch. Takové úpravy kyseliny i drhnutí špatně snášejí a snadno se nenávratně poškodí. Výrobci u nich radí jen měkký bavlněný hadřík a žádné abrazivní houbičky ani kartáče.
Aby se kámen tak rychle nevracel
Nejmíň práce dá kámen, který vůbec nevznikne. Po každém umytí rukou stačí baterii otřít do sucha, hlavně dole u paty, kam voda steče a kde usazenina drží nejvíc. Pár vteřin denně ušetří pozdější zdlouhavé drhnutí.
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Pomůže i drobná údržba okolí. Kapající kohoutek nechte co nejdřív spravit, protože stále protékající voda tvorbu kamene výrazně urychluje. Komu skvrny vadí obzvlášť, ten může suchý chrom přeleštit kapkou olivového oleje. Zůstane po ní tenoučká mastná vrstvička, po které voda stéká rychleji a otisky prstů se na kov lepí hůř.
Zdroje: https://www.siko.cz/inspirace/rady-tipy-navody/jak-odstranit-vodni-kamen-z-baterie, https://www.sanitino.cz/jak-odstranit-vodni-kamen-kolem-baterie, https://www.nkz.cz/praxe/uzitkova-zahrada/leskle-baterie, https://www.hansgrohe.cz/koupelna/pruvodce/udrzba-a-cisteni/rady-pro-cisteni-baterii, https://www.zeleznybar.cz/ani-citron-ani-ocet-trik-instalateru-jak-odstranit-vodni-kamen-z-kohoutku/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-zlikvidovat-vodni-kamen-v-kohoutku/
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