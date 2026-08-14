Vejce se při vaření nepopraskají. Stačí do hrnce přidat 1 věc, kterou má doma každý

Rozbitá skořápka umí zkazit i něco tak jednoduchého, jako je uvaření vajec. Bílek se vyvaří ven, přichytí se na skořápku a v hrnci zůstane nevzhledná šlichta. Existuje ale jednoduchá pojistka, kterou má doma úplně každý a která tomu spolehlivě zabrání.
Sůl utěsní každou prasklinu dřív, než napáchá škodu
Tou věcí je obyčejná kuchyňská sůl. Než postavíte vodu na plotnu, nasypte do ní pár lžic, zhruba tři až pět na litr. Sůl přitom funguje nepřímo. Jakmile se skořápka naruší, bílek v osolené vodě okamžitě ztuhne přesně v místě trhliny a otvor sám uzavře. Obsah vajíčka tak zůstane uvnitř a nevyteče do vody.
Přesně na tenhle princip spoléhají i profesionální kuchaři. Sůl berou jako jistotu pro případ, že se některé vejce během varu naťukne. Pevnější bílek navíc po vychladnutí lépe drží pohromadě, takže skořápka z něj jde snáz dolů.
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Za většinu prasklin může prudká změna teploty. Studené vejce rovnou z lednice se v horké vodě zahřeje tak rychle, že se vzduchová bublina uvnitř roztáhne a přetlak skořápku roztrhne.
Druhým viníkem je pohyb. Vroucí voda rozhýbe vejce po dně hrnce a ta do sebe a o stěny narážejí. Každý takový náraz může skořápku naštípnout. Sůl proto řeší až následek, samotné příčině předejdete návyky, které popisujeme dál.
Nemáte sůl po ruce? Ocet zvládne totéž
Velmi podobně zabere i ocet. Stačí lžička na každé vejce, nebo zhruba dvě lžíce na litr vody. Kyselé prostředí urychlí srážení bílku ještě o kus víc než sůl, takže i naťuknuté vejce zůstane celé a trhlinou nic neunikne.
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Ocet má k tomu ještě jeden bonus. Když vejce omylem převaříte, žloutek se po okrajích zbarví došeda až došedozelena. Kyselina tuhle reakci přibrzdí a žloutek zůstane pěkně žlutý. A pokud doma nemáte ocet ani dost soli, podobně poslouží i pár kapek citronové šťávy.
Co všechno můžete přidat do vody a v jakém množství, přehledně shrnuje následující tabulka:
Přísada Kolik přidat Jak pomáhá Sůl 3 až 5 lžic na litr vody bílek v místě trhliny hned ztuhne a otvor uzavře Ocet lžička na vejce, nebo 2 lžíce na litr kyselé prostředí sráží bílek ještě rychleji než sůl Citronová šťáva pár kapek poslouží podobně jako ocet, když ho nemáte doma Nechte vejce předem ohřát na pokojovou teplotu Přečtěte si také: Ani káva, ani čaj. Češi letos v létě objevili nápoj, který doplní energii, ale hodí se i do největších veder
Aby sůl nemusela vůbec nic zachraňovat, začněte u teploty. Vytáhněte vejce z chladničky klidně hodinu předem, ať se stihnou ohřát na pokojovou teplotu. Rozdíl mezi nimi a vroucí vodou pak nebude tak drastický.
Do hrnce je vkládejte opatrně a až ve chvíli, kdy voda bublá. Nejlépe lžící a jedno po druhém. Když vejce shodíte do vody zprudka, náraz o dno nadělá stejnou škodu jako teplotní šok.
Špendlík, dost místa a ledová lázeň na závěr
Ještě před vařením můžete tupý konec vejce opatrně propíchnout špendlíkem. Malým otvorem uniká při zahřívání vzduch, takže se uvnitř nenahromadí přetlak, který skořápku trhá.
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Sáhněte také po hrnci, ve kterém mají vejce dost prostoru a nemačkají se na sobě. Čím míň do sebe narážejí, tím menší je šance, že se naštípnou. A jakmile jsou hotová, přendejte je do studené, ideálně ledové vody. Bílek se smrští, oddělí se od skořápky a loupání pak jde samo. Starší vejce se navíc loupou vždycky líp než ta úplně čerstvá.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-varit-vejce-aby-nepraskla-jednoduchy-navod/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/aby-vejce-pri-vareni-nepraskla-30000327.html, https://fresh.iprima.cz/magazin/nejlepsi-triky-pri-vareni-vajec-zbavte-se-otravneho-loupani-a-prasklych-skorapek-230223, https://chalupari-zahradkari.cz/tipy/do-vody-na-vareni-vajec-pridejte-ocet-vejce-uz-nikdy-nepopraskaji/, https://bydlimeutulne.cz/vareni-vajec-sul-ocet-ve-vode-nepopraskaji-snadne-loupani/