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Úterní díl Ulice: Matoušův úraz, podrobnosti o nevěře, tajemství a spojenectví s Jirkou

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Dnešní Ulice přinese emotivní rozhovor mezi Blankou a Veronikou. Vanda zjistí pravdu ohledně Sandry, Michal se od Kaštana dozví, že šikanovaná byla Františka.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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