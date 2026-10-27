Úterní díl Ulice: Matoušův úraz, podrobnosti o nevěře, tajemství a spojenectví s Jirkou

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Dnešní Ulice přinese emotivní rozhovor mezi Blankou a Veronikou. Vanda zjistí pravdu ohledně Sandry a naštve se. Michal se od Kaštana dozví, že šikanovaná byla Františka a ta se dnes svěří i Lauře. A Ája má pro Soňu řešení situace. Opět spolu
Denis se domluví s Matoušem, že si zajdou zahrát badminton ve čtyřech. Jenže Kristýna musí hlídat Esterku, a tak poprosí Žofku, aby ji zastoupila. Když to Denis zjistí, vidí v tom problém – přeci jen se mu Matouš u piva svěřil, že jí nechce ublížit a nechce do toho spadnout. Ani Matouš se v první chvíli netváří nadšeně, což Žofce neunikne. Nakonec se ale skvěle baví a Matouš z ní nemůže spustit oči. Když pak Denis s Danielou odejdou, ještě pokračují ve hře. Během loučení ale dostane Matouš pálkou od jednoho mladíka, a to přímo do oka.
Chci ti to vysvětlit
Blanku dnes čeká náročný den v práci, ale hlavně se nemůže dočkat, až bude odpoledne moct zajít za Veronikou a vysvětlit jí, co ji trápí. Moc dobře to ale nejde. Veronika totiž chce vědět podrobnosti ohledně Patrika a jeho vztahu s milenkou. Od Blanky se snaží zjistit všechny podrobnosti, včetně toho, kdy otěhotněla. A jak Blanka přizná – bylo to po srazu, který měli, a když se ti dva viděli úplně naposledy. Jejich rozhovor ale nedopadne dobře. Blanka se bojí, že tím přišla o nejlepší kamarádku.
Ona byla šikanovaná
Michal jde ke školníkovi opět na výzvědy a když zmíní, že Františka někoho šikanovala, vyvede jej Kaštan ihned z omylu. Ta právě ona byla obětí šikany od party holek. Michal si to ale má nechat pro sebe, aby Františku nijak negativně neovlivnil. „Šikanovaná. Tohle kdybych věděl, tak se k ní tak nechovám.“
Později se sejde Laura s Františkou a ta jí předává balíček, který pro ni vyzvedla. Dojde řeč i na to, proč měla vůči Lauře předsudky a zmíní, že měla na předchozí škole špatnou zkušenost s takovou „třídní královnou“ a Lauru ihned chybně zařadila do stejné kategorie.
Kraslice se nám cpe do rodiny
Vanda si nedá říct. Po operaci by měla mít klidový režim, ale stále skáče kolem Esterky a nosí ji, tahá nákup, vaří a uklízí. Luděk aspoň domluvil na odpolední hlídání Esterky Kristýnu. Když pak společně sedí u kávy, zmíní se Luděk, že pomocnou ruku s hlídáním nabídla i Sandra. To Vandu naštve.
Sotva jsou s Týnou sami, začne na ni nadávat. Kristýna se navíc prořekne, že jí přišla fajn a je oheň na střeše. Vandě totiž ihned dojde, že tam musela být celý týden. Týna se pak snaží Vandě připomenout, jak jí vadilo, když Luděk nechtěl nechat Rosťu, aby jejich dceru hlídal a co vyváděl. Jenže to je podle ní něco jiného. Navíc dodá, že Vanda si pořád dělá nějaké naděje, že budou plnohodnotná rodina a že se k ní Luděk vrátí. Týna ale ví, jak jí nedávno Luděk přiznal, že po tom všem, co mu Vanda udělala, už to nedokáže.
Žofce se líbí někdo jiný
Matěj se opět nečekaně objeví v Coolně, kde narazí na Adélu. Ta vyzvídá, co tam dělá a chce taky slyšet, proč to mezi Markem a Žofkou nedopadlo podle plánu. Matěj nic bližšího neví, ale údajně se má Žofce líbit někdo jiný, ale netuší kdo. To Adéle začne vrtat hlavou.
Spoj se s Jirkou
Ája vyrazí k Soně domů a chce vědět, jak je možné, že viděla Mastného a rozhodně nevypadal, že by se mu jeho plány nějak zbortily a on byl v úzkých. Soňa přizná, že taky že ne. Jde na to totiž jinak – vytipovala si lidi z Lepších Křečovic, které osloví a bude se snažit zjistit, jestli v tom taky jedou. Jednu schůzku už měla, ale dotyčný je v tom zapojený taky. Podle svých slov ale byla opatrná a má další tři, se kterými sehraje také divadýlko. Podle Áji se má spojit s Jirkou. To Soňa odmítá s tím, že jedině kdyby on přišel za ní – ona za ním nikdy nepůjde.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).