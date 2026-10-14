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Nejtěžší rozhovor v životě každé mámy: V Ulici zazněla bolestivá slova

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Seriál Ulice píše roidinné drama. Adriana musí Klárce říct něco, co by žádná máma své malé dceři říkat nechtěla. Rafael se rozhodl přerušit jejich kontakt a holčička zatím netuší, co se mezi dospělými skutečně stalo.
Sandra Nováková

Sandra Nováková

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 15:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

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