Nejtěžší rozhovor v životě každé mámy: V Ulici zazněla bolestivá slova

Seriál Ulice píše rodinné drama. Adriana musí Klárce říct něco, co by žádná máma své malé dceři říkat nechtěla. Rafael se rozhodl přerušit jejich kontakt a holčička zatím netuší, co se mezi dospělými skutečně stalo.
Sedmiletá Klárka si svého tatínka představuje jako někoho, kdo ji má rád a s kým se jednou bude moci vídat častěji. Vždyť právě proto chtěla letět do Brazílie. Adriana v podání Sandry Novákové se nakonec odhodlala Rafaelovi zavolat, překonala vlastní nechuť a dala mu příležitost, aby se k dceři zachoval jako otec. Jeho reakce ji ale nakonec zasáhne mnohem víc, než čekala.
Rafael totiž nechce pokračovat ve vztahu, který se odehrává na dálku.
Klárka má podle něj v Česku Prokopa, který jí může být náhradním tátou. Pro Adrianu je to studená sprcha. Nejde jen o konec jejích vlastních nadějí, ale hlavně o to, co tahle zpráva udělá s její dcerou. Prokop jí připomene vlastní dětství
Adriana se přitom do celé situace nedostala náhodou. Když Klárka začala mluvit o cestě do Brazílie, nebyla z toho nadšená. Rafael jí v minulosti lhal a Adriana má své důvody, proč mu nedůvěřuje. Její seriálová partner Prokop, kterého hraje Ondřej Studénka, jí ale připomněl, že Klárka nemůže za chyby svých rodičů.
„Bylo by divné, kdyby si s ní pravidelně volal a ona mu vůbec nepřirostla k srdci,“ říká Prokop v souvislosti s Rafaelovým vztahem ke Klárce. Sandra Nováková je také maminka, s Vojtěchem Moravcem mají syna Mikuláše (foto: NextFoto)
Prokop tím Adrianě připomněl, že její vlastní špatná zkušenost s Rafaelem nemusí automaticky znamenat, že se stejně bude chovat i k dceři. Adriana nakonec udělala krok, do kterého se jí nechtělo, a Rafaelovi zavolala. Telefonát zpočátku proběhl překvapivě klidně.
Dokonce to vypadalo, že by cesta do Brazílie nemusela být úplně nereálná. Jenže Rafael si to nakonec rozmyslel. A Adriana teď musí přijmout, že ani její snaha dát otci a dceři šanci nemusí nic změnit. Jak říct dítěti, že ho táta nechce?
Tohle je na celé situaci nejtěžší. Klárka je ještě malá a nedokáže se na vztahy dospělých dívat s odstupem. Může si začít myslet, že udělala něco špatně, nebo že si ji tatínek rozmyslel kvůli něčemu, co řekla či udělala. Adriana proto musí najít slova, která budou pravdivá, ale zároveň dceru zbytečně nezraní.
Nemůže jí donekonečna tvrdit, že táta nemá čas nebo že se ozve později. Rafaelovo rozhodnutí je příliš zásadní a Klárka si zaslouží vědět, na čem je. Zároveň ale není fér přenášet na dítě všechny podrobnosti o tom, co se mezi rodiči pokazilo. Prokop Adrianě radí, aby před dcerou přestala nepříjemnou pravdu odkládat. Klárka se totiž bude ptát dál. Bude chtít vědět, proč jí tatínek nezavolá, proč za ním nemůže odletět a proč se najednou všechno změnilo. Čím déle bude Adriana odpovědi oddalovat, tím těžší může být další rozhovor.
Klárka za nic nemůže
Adriana má za sebou vlastní bolestné zkušenosti s hledáním biologického otce. Dobře tedy ví, jaké to je vyrůstat s otázkami, na které člověk dlouho nedostává odpověď.
Právě proto se snažila, aby Klárka měla možnost poznat Rafaela a vytvořit si na něj vlastní názor. Jenže tentokrát není v její moci zařídit, aby se věci vyvíjely podle jejích představ. Může dceři vysvětlit, co se stalo, být jí nablízku a dát jí jistotu, že se na ni může spolehnout. Nemůže ale Rafaela přimět, aby o vlastní dítě stál.
Další díly Ulice tak přinesou pro Adrianu jednu z nejtěžších rodičovských situací. Bude muset Klárce vysvětlit rozhodnutí, které sama nechápe a se kterým nesouhlasí. A hlavně jí dát najevo, že za otcovo chování nenese žádnou vinu.
Zdroje: redakce, děj seriálu Ulice, kinotip2.cz