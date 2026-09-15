Procházka odmítl říjen a UFC mlčí. Za rohem přitom čeká parťák muže, který ho knokautoval

- Procházka naposledy zápasil 11. dubna, kdy ho v Miami knokautoval Carlos Ulberg
- Přípravu už rozjel naplno, soupeře ani termín ale UFC nepotvrdilo
- Říjnovou nabídku odmítl, protože přišla pozdě na plnohodnotný kemp
- Sám mluví o listopadu nebo prosinci
- V zákulisí se nejhlasitěji skloňuje neporažený Navajo Stirling
- Trenérský tým prošel změnou, místo Jaroslava Hovězáka přišel Danny de Vries
Kemp, který nemá cíl
Bojovník se obvykle připravuje na konkrétní tvář. Zná dosah, zná styl, ví, kdo mu bude v pátém kole stát naproti. Rodák z Hostěradic Jiří Procházka tenhle luxus posledních pár týdnů nemá. Dřina běží, sparingy běží, jenom jméno na druhé straně klece chybí.
Právě sem mířil promotér Oktagonu Ondřej Novotný, když situaci rozebíral v pořadu MMA letem světem. Upozornil hlavně na to, že Procházka odtrénoval i kemp v Utrechtu, aniž by věděl, na koho se má zaměřit. „Asi poprvé to nejde jeho cestou,“ poznamenal.
Nejde přitom o drobnost. Procházka si roky budoval pověst muže, který si termín i soupeře domluví dřív, než ho někdo popožene. Loni v létě dokonce odletěl do Mexika trénovat na zápas, který ještě nebyl podepsaný. Tentokrát se pořadí obrátilo.
Říjen padl, listopad zůstává
Sám bývalý šampion polotěžké váhy mezitím promluvil na svém blogu a termín aspoň zúžil.
„Jediné, co mohu říct, je, že nastoupím ještě letos. Chtěl jsem nastoupit už v říjnu, ale nabídka na zápas v tomto měsíci přišla pozdě na to, abych stihl plnohodnotnou přípravu. Takže jsem řekl, že zápas pro mě přichází v úvahu v listopadu nebo prosinci,“ uvedl. A dodal, že ho čeká kvalitní soupeř a pořádná výzva.
Jméno ale neprozradil. Zatímco na jaře se mluvilo hlavně o Brazilci Paulu Costovi a v červnu dokonce o srpnovém návratu na turnaji ve Filadelfii, teď zákulisí ukazuje jinam. Na neporaženého Novozélanďana Navaja Stirlinga, muže s bilancí 11 a 0, který v srpnu ukončil v prvním kole bývalého šampiona Jana Błachowicze.
Stejný gym, stejný recept
Pokud se tahle varianta potvrdí, bude v tom zvláštní symetrie. Stirling trénuje v aucklandském City Kickboxing po boku Carlose Ulberga, tedy muže, který Procházku v dubnu v Miami vypnul levým hákem v prvním kole. Stejná škola, stejný styl, o něco mladší nohy.
Proto může být zásadní změna v rohu. Procházkův štáb opustil Jaroslav Hovězák, nově s ním pracuje Danny de Vries, specialista na postoj, jehož hlavní devízou má být kontrola situace v zápase. Přesně to, co Procházkovi v dubnu chybělo, když nad kulhajícím soupeřem zaváhal a doplatil na to.
Sečteno: nový trenér, nový kemp, rámcový termín a pořád prázdné místo tam, kde by mělo stát jméno. Ještě před dubnovou titulovou bitvou mu většina oslovených bojovníků UFC věřila. Teď čeká, až se ozve telefon z Las Vegas.