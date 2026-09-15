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Procházka odmítl říjen a UFC mlčí. Za rohem přitom čeká parťák muže, který ho knokautoval

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Trénuje naplno, přestavěl si tým, odjel na kemp do Utrechtu. A pořád neví, proti komu vlastně půjde. Jiří Procházka se po pěti měsících chystá zpátky do klece, jenže smlouva na papíře stále není a promotér Oktagonu Ondřej Novotný to nazval situací, jakou český bojovník v UFC ještě nezažil.
Procházka odmítl říjen a UFC mlčí. Za rohem přitom čeká parťák muže, který ho knokautoval

Procházka odmítl říjen a UFC mlčí. Za rohem přitom čeká parťák muže, který ho knokautoval

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

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