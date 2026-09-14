Přijdeme o peníze, když onemocníme. Vláda zřejmě chystá karenční dobu

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Přijdeme o peníze, když onemocníme. Vláda zřejmě chystá karenční dobuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pamatujete si dobu, kdy se nevyplatilo onemocnět? Ano, není to zas tak dávno, zrušena byla až v roce 2019. Právě tehdy platila takzvaná karenční doba. Jednalo se o ony první tři dny nemoci, kdy člověk od státu či zaměstnavatele nedostal ani korunu. Lidé byli tehdy velmi nazlobení. Naštěstí je z toho dostala ve zmíněném roce 2019 Babišova vláda. Ta se ale nyní nejspíše chystá zavést to samé, co tehdy zrušila. Ano, vypadá to jako legrace, ale radost z toho mít nikdo nebude.
Aleš Juchelka
Zdroj: Aleš Juchelka/Meta
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