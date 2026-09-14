Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Přijdeme o peníze, když onemocníme. Vláda zřejmě chystá karenční dobu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pamatujete si dobu, kdy se nevyplatilo onemocnět? Ano, není to zas tak dávno, zrušena byla až v roce 2019. Právě tehdy platila takzvaná karenční doba. Jednalo se o ony první tři dny nemoci, kdy člověk od státu či zaměstnavatele nedostal ani korunu. Lidé byli tehdy velmi nazlobení. Naštěstí je z toho dostala ve zmíněném roce 2019 Babišova vláda. Ta se ale nyní nejspíše chystá zavést to samé, co tehdy zrušila. Ano, vypadá to jako legrace, ale radost z toho mít nikdo nebude.
Aleš Juchelka

Aleš Juchelka

Zdroj: Aleš Juchelka/Meta
Reklama
Další články z Epeníze
Konec prodavaček v Česku? V samoobslužných prodejnách jsou zákazníci úplně sami
Konec prodavaček v Česku? V samoobslužných prodejnách jsou zákazníci úplně sami
„Ať se klidně sjednotí hned.“ Trumpův neřízený výrok v Irsku zvedl ze židle Brity i unionisty
„Ať se klidně sjednotí hned.“ Trumpův neřízený výrok v Irsku zvedl ze židle Brity i unionisty

Donald Trump při návštěvě Irska podpořil sjednocení ostrova a rozpoutal diplomatický skandál. Cestu spojil...

Zahrada Čech s lidovým premiérem. Babiš opět ukázal, jak se baví
Zahrada Čech s lidovým premiérem. Babiš opět ukázal, jak se baví

Máme premiéra, který se prostě umí bavit. To je skvělá zpráva. Není to žádný suchar, který by jen tak seděl...

Zesláblý a usínající vrchní velitel: Trumpovo extempore na pietě k 11. září oživilo spekulace o špatném zdraví
Zesláblý a usínající vrchní velitel: Trumpovo extempore na pietě k 11. září oživilo spekulace o špatném zdraví

Prezident Donald Trump předvedl během piety k pětadvacátému výročí teroristických útoků z 11. září další ze...

Vláda svou nečinnost už nemůže myslet vážně. Schillerovou dohnala vlastní slova
Vláda svou nečinnost už nemůže myslet vážně. Schillerovou dohnala vlastní slova

Číst si některé příspěvky politiků na sociálních sítích zpětně je vcelku zábavné a zajímavé. Jen tak se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.