Ovocné řezy s želatinou, kiwi, rybízem, mandarinkami a tvarohovým krémem: Přinesou na stůl letní chuť a vzpomínku na slunečné dny

Když začne na zahradě dozrávat ovoce a odpolední káva se sousedy se nějak protáhne, hodí se mít po ruce moučník, který není těžký a dá se nakrájet pro víc lidí. Tyhle ovocné řezy se želatinou dělám ráda kvůli jejich svěží chuti, obyčejnému piškotovému základu a krému z . Je jemný, ale neroztéká se. Navrch přijde ovoce podle zásob. Kiwi, rybíz, mandarinky z kompotu a mascarpone, tvarohu a šlehačky čiré želé z toho udělají úhledný letní dezert na plech.
Na tomhle receptu je příjemné, že se nemusí pokaždé dělat stejně. Jednou přijdou na řadu
jahody, jindy rybíz, a když není sezóna, poslouží i mandarinky ze spíže. Krém nechává ovoci prostor, není přehnaně sladký ani řídký. Řezy se proto dají dobře krájet a přenést třeba ven na terasu.
Můj tip zní: Ovoce pokládejte na krém teprve ve chvíli, kdy je korpus opravdu studený a krém si chvíli odpočinul v lednici. Vrstvy se potom tolik nehýbou a želatina se po povrchu rozlévá klidněji. A pokud to jde, nechte hotový plech chladit aspoň několik hodin. Recept na osvěžující ovocné řezy s želatinou
Počet porcí: přibližně 16-20 kousků Velikost plechu: 38 × 26 cm Ingredience k přípravě ovocných řezů Suroviny na těsto 1 hrnek cukru krupice 1/2 hrnku oleje 3 ks vajec 1/2 hrnku mléka 1 špetka soli 2 hrnky polohrubé mouky 1/2 balíčku prášku do pečiva Z čeho udělat krém 1 balení mascarpone 1 vanička tučného tvarohu 1 kelímek smetany ke šlehání 33 % 2-4 lžíce moučkového cukru podle chuti Ovoce a želé 300-500 g libovolného ovoce, například kiwi, rybíz, jahody nebo kompotované mandarinky 3 sáčky čirého dortového želé Dr. Oetker tekutina podle návodu na obalu želé Postup přípravy letních ovocných řezů s želé
1. Do mísy dejte
cukr, olej a vejce. Šlehejte je, dokud směs nezesvětlá a trochu nezhoustne. Není to krok navíc je.n pro pořádek, našlehaný základ pomůže tomu, aby korpus nebyl zbytečně hutný.
2. Přilijte
mléko, přidejte špetku soli a ještě krátce prošlehejte. Potom vmíchejte polohrubou mouku promíchanou s práškem do pečiva. Výsledné těsto má být hladké, bez větších hrudek.
3. Těsto rozetřete na připravený plech a dejte péct asi na
20–25 minut. Korpus je hotový, když lehce zezlátne a špejle po zapíchnutí vyjde suchá. Po upečení ho nechte úplně vychladnout, s vlažným se tady nevyplatí spěchat. Mezitím připravte krém
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4. V jedné míse prošlehejte
mascarpone, tvaroh a moučkový cukr, množství cukru upravte podle chuti. V druhé míse vyšlehejte zvlášť šlehačku a potom ji zlehka zapracujte do tvarohové směsi.
5. Studený korpus potřete připraveným
krémem a uhlaďte ho stěrkou. Když nespěcháte, dejte plech na 15-20 minut do lednice. Krém se trochu zpevní a ovoce se do něj nebude tolik propadat.
6. Na krém rozložte
ovoce. Osvědčila se mi kombinace kiwi, rybízu a kompotovaných mandarinek, protože na řezu pěkně vypadá a chutná svěže. V sezoně jahod ale klidně použijte jen jahody, podobně jako u klasických jahodových řezů.
7.
Čiré želé připravte podle návodu na obalu. Tady je potřeba pracovat trochu svižně. Jakmile želé začne chladnout, ale ještě je tekuté, nalévejte ho opatrně lžící nebo naběračkou přes ovoce.
8. Plech přesuňte do lednice a nechte řezy tuhnout nejméně
3 hodiny. Když vydrží déle, tím lépe. Po pořádném vychlazení se korpus, krém i ovoce spojí a moučník se krájí mnohem líp. Foto: Cooky.cz, Hotové řezy nechte v lednici aspoň 3 hodiny.
9. Podávejte dobře vychlazené, nakrájené na menší řezy. Co zůstane, uložte do lednice a spotřebujte ideálně do
2 dnů, aby ovoce zůstalo hezké a krém si udržel svěžest. Rady: proč se ovocné řezy vracejí každé léto na stůl U kompotovaného ovoce se vyplatí nechat ho předem pořádně okapat. Přebytečná šťáva by zbytečně naředila krém. Pokud máte raději méně sladké moučníky, uberte trochu cukru v těstě i v krému. U ovocných řezů to není problém, ovoce chuť dobře dorovná. Na slavnostnější plech můžete část ovoce vyskládat do pravidelných řad. Po zalití želé pak řezy vypadají skoro jako z cukrářské vitríny. Ovocné řezy se želatinou se u nás doma objevují hlavně od pozdního jara do konce léta. Není za tím žádná velká nostalgie, spíš obyčejná praktičnost. Když dozrávají jahody, rybíz nebo angrešt, člověk většinou nemá chuť péct těžký moučník s hutným krémem. Chce něco vychlazeného, lehčího, co se dá nakrájet na plech a nabídnout více lidem najednou.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková