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Ovocné řezy s želatinou, kiwi, rybízem, mandarinkami a tvarohovým krémem: Přinesou na stůl letní chuť a vzpomínku na slunečné dny

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Když na zahradě dozrává ovoce a odpoledne se nečekaně protáhne u kávy se sousedy, přesně tehdy přicházejí na řadu tyto ovocné řezy se želatinou. Mám je ráda pro jejich svěží chuť, jednoduchý piškotový základ a krém z mascarpone, tvarohu a šlehačky, který je lehký a přitom hezky drží. Navrch dávám to, co je zrovna po ruce. Kiwi, rybíz nebo mandarinky a právě čiré želé udělá z obyčejného moučníku hezký letní plechový dezert.
Obrázek k receptu s názvem Hledáte lehký moučník na léto? Ovocné řezy se želatinou jsou sázka na jistotu

Obrázek k receptu s názvem Hledáte lehký moučník na léto? Ovocné řezy se želatinou jsou sázka na jistotu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Hledáte lehký moučník na léto? Ovocné řezy se želatinou jsou sázka na jistotu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 06:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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